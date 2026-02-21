Denuncian que aumentó un 40% la pérdida de bosques en el norte argentino

Un nuevo informe de la ONG ambientalista Greenpeace revela que durante 2025 la pérdida de bosques en el norte del país fue de 210.702 hectáreas, un 40% más que el año anterior (149.649 hectáreas). La organización alertó que el gobierno nacional y algunas provincias pretenden modificar la Ley de Bosques para facilitar más deforestación.

“Frente a este alarmante aumento de la deforestación en el norte, y en un contexto de enormes incendios forestales en el sur, resulta grave e inconstitucional que además de buscar flexibilizar la Ley de Glaciares también quieran debilitar la Ley de Bosques, para permitir aún más desmontes. Por el contrario, ante los compromisos climáticos de detener la deforestación para el año 2030, Argentina debe prohibir y penalizar su destrucción”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

El reporte de Greenpeace, realizado mediante el procesamiento de imágenes satelitales, estima que durante 2025 en el norte de Argentina se desmontaron 94.204 hectáreas (Santiago del Estero 51.149 hectáreas, Chaco 16.872 hectáreas, Salta 15.129 hectáreas y Formosa 11.054 hectáreas).

Por su parte, el informe destaca que el año pasado en estas provincias se quemaron 116.498 hectáreas de bosques (Santiago del Estero 53.325 hectáreas, Formosa 22.715 hectáreas, Chaco 21.520 hectáreas y Salta 18.938 hectáreas).

La sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas durante 2025 en el norte del país fue de 210.702 hectáreas, una superficie equivalente a la de diez ciudades de Buenos Aires. En Santiago del Estero se perdieron 104.474 hectáreas de bosques, mientras que en Chaco 38.392, en Salta 34.067, y en Formosa 33.769.

“El consenso científico viene alertando hace tiempo sobre la emergencia climática y de biodiversidad en la que nos encontramos, y que proteger nuestros bosques resulta fundamental. Es claro que las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a su restauración. En muchos casos es evidente la complicidad de funcionarios. Debemos acabar con esta impunidad”, afirmó Giardini.

La organización ecologista convoca a la ciudadanía a reclamar en la página votaporlosbosques.org que se establezcan penas de prisión para los responsables de la destrucción de bosques.

