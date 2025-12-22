Salta: Royón junto a diputados analizaron las reformas de la ley nacional de glaciares

Las comisiones de Minería de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores recibieron a la senadora nacional por Salta, Flavia Royón, con el objetivo de analizar la reforma de la Ley Nacional de Glaciares Nº 26.639 y su impacto en el desarrollo productivo y económico provincial.

Durante la reunión, que estuvo encabezada por la presidenta de la comisión de minería diputada Griselda Galleguillos, la legisladora nacional explicó que la iniciativa se presenta como una norma aclaratoria de la legislación vigente, ya que su objetivo es resolver las ambigüedades técnicas que han persistido durante 15 años sin una reglamentación plena.

En este sentido, Royón expuso que la propuesta no autoriza la actividad minera sobre glaciares, sino que busca reafirmar como objeto de protección legal a aquellas geoformas con una función hídrica relevante y estratégica. Al eliminar las "zonas grises" del concepto de ambiente periglaciar, se pretende que los proyectos cuenten con la seguridad jurídica necesaria para avanzar; de este modo, si los estudios científicos demuestran que ciertas estructuras son inertes y no aportan al sistema hídrico, estas dejarían de representar una restricción para el desarrollo de proyectos mineros.

Por otro lado, la senadora nacional detalló que esta reforma implica un fortalecimiento de las facultades provinciales sobre sus propios recursos, ya que de esta manera las decisiones ambientales se tomarán con criterios técnicos, datos actualizados y una mirada federal.

Ante la consulta de los legisladores sobre cómo afectaría a Salta la aprobación de esta iniciativa, Royón manifestó que si bien hoy la provincia no tiene proyectos en conflicto con la normativa actual, esta reforma le devuelve el derecho de realizar sus propios estudios de impacto ambiental y mantener actualizado el inventario de sus recursos estratégicos.

Por su parte, los diputados y senadores provinciales coincidieron en que si bien el tratamiento de la reforma es de índole nacional, es vital unificar criterios internos para garantizar que el crecimiento económico se traduzca en beneficios concretos para la provincia.

En este sentido, destacaron la importancia de compatibilizar la explotación de recursos con la protección ambiental, asegurando que la minería ha pasado de ser una actividad secundaria a convertirse en el actual motor del desarrollo económico de Salta. A la vez que resaltaron la importancia de contar con autonomía y financiamiento para realizar relevamientos técnicos y estudios de impacto ambiental propios.

Acuerdos mineros estratégicos con la provincia de Catamarca

Otro punto destacado del encuentro fueron los convenios alcanzados con la provincia de Catamarca, mediante leyes que establecen marcos de facilitación para los proyectos mineros “Sal de Oro” y “Diablillos – Plata”. Al respecto, las partes coincidieron en que estos acuerdos forman parte de una política de cooperación interprovincial que busca superar históricos conflictos de límites en favor de la seguridad jurídica; de esta manera, la creación de una comisión conjunta para establecer regímenes de promoción permite priorizar el desarrollo regional y atraer inversiones, consolidando el trabajo mancomunado como el camino para obtener beneficios mutuos mientras se resuelven las cuestiones jurisdiccionales de fondo.

Durante la reunión además estuvieron presentes los diputados, Gerónimo Arjona, Guillermo Kripper, Nicolás Taibo y Claudio Cansinos, y los senadores Gonzalo Caro, Leonor Minetti, Arnaldo Altamirano, Carlos Guitian, Roque Cornejo, Enrique Cornejo y Dani Nolasco.

