Jujuy: condena de 17 años de prisión a gendarme culpable por la muerte de un joven en La Quiaca

La Justicia federal condenó a Walter Álvarez a 17 años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos en la fuerza por el homicidio de Ivo Torres, el joven de 22 años oriundo de Barrancas, integrante de una comunidad indígena y estudiante de Turismo. El fallo se conoció este miércoles tras la audiencia de juicio.

En tanto, los otros tres gendarmes que viajaban en la camioneta al momento del hecho —el subalférez Alexander Gunther, la cabo Juliana Enciso y el cabo Marcos Leonardo Wysniewki — fueron sobreseídos.

La audiencia comenzó cerca de las 9:30, con una demora por el traslado del acusado. Durante la jornada expusieron sus alegatos la fiscalía, la querella y la defensa. A pedido de esta última, el tribunal autorizó la declaración de dos testigos adicionales: la hermana de Álvarez y un excompañero de Gendarmería.

Tras un cuarto intermedio, se realizaron los alegatos finales. La fiscalía había solicitado una pena de 18 años de prisión, la querella pidió 22 años y la defensa requirió una condena de 8 años por el delito de homicidio con dolo eventual. Finalmente, el tribunal resolvió imponer una pena de 17 años de cárcel al acusado.

El caso

Los hechos ocurrieron el 6 de febrero de 2025. Aquel día, Álvarez integraba una patrulla, que estaba a cargo del subalférez Alexander Ezequiel Gunther y se completaba con la cabo Juliana Enciso y el cabo primero Marcos Leonardo Wysniewki.

Los uniformados, se movilizaban en una camioneta y realizaban tareas de vigilancia en el límite fronterizo, entre la ciudad jujeña de La Quiaca y la localidad boliviana de Villazón.

En horas de la mañana observaron que un motociclista —identificado luego como Ivo Torres— atravesó la frontera y al darle la voz de alto, el conductor aceleró la marcha, lo que inició una persecución, que se extendió por aproximadamente tres kilómetros y medio, hasta que de pronto, el motociclista cayó al suelo como consecuencia de dos disparos efectuados por Álvarez. Según los informes forenses, uno de los proyectiles ingresó por la espalda y afectó la zona del pulmón derecho, mientras que el otro impacto fue a la altura de la pantorrilla izquierda de Torres.

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