Jujuy: fecha de acreditación del aguinaldo para los trabajadores de la administración pública provincial

16/06/2026

La primera cuota del Sueldo Anual Complementario en la provincia de Jujuy se acreditará de acuerdo al siguiente cronograma:

  • Martes 23 de junio: veteranos de guerra de Malvinas; Policía de la Provincia; Servicio Penitenciario; Municipios y Organismos Autárquicos.
  • Miércoles 24 de junio: administración central; Ministerio de Salud; Ministerio de Desarrollo Humano; Educación Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior; organismos descentralizados; Poder Judicial; Poder Legislativo; Auditoría General y funcionarios.

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