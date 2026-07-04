Jujuy convocó a nuevas paritarias con gremios de la administración pública provincial

El Gobierno jujeño convocó a una nueva instancia de negociaciones paritarias con los gremios que representan a los trabajadores de la administración pública provincial.

La convocatoria alcanza a los gremios docentes, de la sanidad, de la administración central, municipales y de otros organismos del Estado, cuyos representantes participarán de las mesas de negociación previstas para los días lunes 6 y martes 7 de julio.

Así, el ejecutivo manifestó ratificar la decisión de mantener abiertos los canales de diálogo con los sindicatos, promoviendo un ámbito de diálogo que permita analizar las distintas demandas de los trabajadores y avanzar en acuerdos que contemplen las particularidades de cada sector.

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