Condena para un hombre por maltrato de perros y que los habría utilizado para peleas

La justicia de Salta condenó a Juan Marcelo Vargas Ricaldi como autor de los delitos de actos de crueldad y maltrato animal, previsto en la Ley 14.346.

Ricaldi fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, con el cumplimiento de reglas de conducta. Entre ellas, deberá realizar un curso de concientización sobre el trato respetuoso hacia los animales, cuya acreditación deberá efectuar de manera fehaciente.

Asimismo, deberá realizar, durante 12 meses, donaciones de dinero a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), destinadas a la adquisición de alimentos y/o de material descartable para intervenciones quirúrgicas de castración.

Las tareas investigativas iniciaron el pasado 5 de enero, a partir de la declaración de una mujer, quien denunció que el acusado poseía criaderos de perros sin habilitación en el barrio salteño de Tres Cerritos, donde mantenía numerosos canes en malas condiciones de salud, y que algunos de ellos serían utilizados para peleas con fines lucrativos.

Los perros permanecían encerrados, con falta de alimento y agua, y en condiciones de abandono, debiendo en ocasiones ser asistidos por terceros.

Las mascotas fueron rescatadas y puestas a resguardo, para que reciban tratamiento médico en procura de su restablecimiento.

Las personas interesadas en realizar una adopción responsable de los canes, deben presentarse en la Comisaría Tercera, ubicada Los Guayacanes 244 de la ciudad de Salta para realizar los trámites pertinentes. También pueden comunicarse al teléfono 0387 4394687.

MPF Salta

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