Traficante de fauna silvestre trasladaba cinco crías de monos en una caja

Gendarmes de la Sección “Agua Blanca” dependiente Escuadrón 20 "Orán" (Salta) realizaban tareas de patrullaje a pie en cercanías a Puerto Chalanas, donde divisaron a un hombre que transportaba una caja envuelta en cinta.

Al efectuar el control correspondiente, los gendarmes detectaron la presencia de cinco ejemplares de mono, correspondientes a las especies de Sapajus nigritus (mono caí) y Callithrix spp (mono tití).

Consecuentemente, se procedió al resguardo y traslado de los animales, como así también del involucrado al asiento de la Subunidad, a fines de continuar con las diligencias correspondientes, en infracción a la Ley 22.421 "Fauna Silvestre".

Se dio intervención a la Unidad Fiscal Descentralizada de Orán, que orientó el traslado de los ejemplares a la Fundación Protectora de Animales "Patitas en la Calle" para su reinserción en su hábitat natural.

GNA

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