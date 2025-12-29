Con un vuelo que arribará el próximo viernes quedará ianugurada el ruta aérea Salta - Florianapolis

A partir del próximo viernes 2 de enero de 2026, Aerolíneas Argentinas inaugurará oficialmente el vuelo directo Salta - Florianópolis (Brasil), que contará con dos frecuencias semanales. Los lunes, el vuelo partirá desde Salta a las 10:40, arribando a Florianópolis a las 13:15, con regreso a las 16:20 y llegada a Salta a las 19:15. En tanto, los viernes la salida desde Salta será a las 10:00, con arribo a las 12:35, y el regreso despegará a las 15:50 para arribar a Salta a las 18:45. El servicio será operado con aeronaves de 170 pasajeros y tendrá una duración aproximada de 2 horas y 35 minutos.

Al arribo de la aeronave se brindará una recepción que incluirá distintas actividades protocolares y culturales, como el bautismo del avión, entrega de obsequios a los pasajeros y la participación de parejas de baile folklórico, en una bienvenida que pondrá en valor la identidad y hospitalidad salteña.

Con esta nueva ruta, Salta alcanzará un total de cuatro vuelos internacionales directos, Lima (Perú), Asunción (Paraguay), Panamá y Florianópolis (Brasil) reforzando su rol estratégico como punto de conexión aérea en el norte del país y potenciando el turismo receptivo, especialmente del mercado brasileño.

