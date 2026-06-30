Catamarca inicia la pavimentación de la Cuesta de Zapata

Con la presencia del provincial, Raúl Jalil, los intendentes Ernesto Andrada (Tinogasta), Roberto Rodríguez (Londres), y el ministro de Hacienda y Obra Pública, se llevó a cabo la firma del contrato para que en los próximos días se pongan en marcha los trabajos de pavimentación de la Sección I, que va desde el Empalme RN 60 al Pie de Cuesta en una longitud de 25 km.

A través de Vialidad Provincial se ejecutó la apertura de traza y conformación de base desde ambos lados de la Cuesta (Tinogasta y Londres) a lo largo de 56 kilómetros. Los equipos del organismo provincial continuarán trabajando desde el lado de Londres en badenes y obras de arte, mientras que la empresa contratada avanzará con la pavimentación desde el lado tinogasteño.

La puesta en valor de la Cuesta de Zapata no se limita a una obra vial, puesto que es la recuperación de un camino que permitirá unir a todo el Oeste catamarqueño. Su impacto será integral mejorando la conectividad, fortaleciendo los vínculos entre departamentos, además de impulsar el turismo, la producción y el comercio regional.

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