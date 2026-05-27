Catamarca destinó $425 millones para sostener el empleo textil local

El Gobierno catamarqueño efectivizó el depósito de fondos correspondientes al programa Emergencia Textil que tiene por objetivo mantener la fuente laboral y garantizar la estabilidad laboral de los catamarqueños en los emprendimientos fabriles locales.

En este marco, la gestión encabezada por el gobernador Raúl Jalil destinó $425 millones de pesos al pago correspondiente al primer mes de la prórroga del Programa Emergencia Textil, constituyéndose en una inversión que tiene como objetivo continuar acompañando al sector y sostener las fuentes de empleo local, fortaleciendo la producción y el trabajo catamarqueño.

A través de esta línea de acción se provee $240.000 por empleado en las fábricas que mantienen su planta de personal. En la actualidad, un total de 1.784 empleados textiles registrados reciben este beneficio.

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