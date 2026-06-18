Catamarca y ciudad chilena de La Serena estarán conectadas por un nuevo servicio de transporte de pasajeros

El gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Lucas Poliche, mantuvo una reunión con Evaristo Ales, directivo de la empresa 20 de Junio, para avanzar en la puesta en marcha del nuevo servicio de transporte de pasajeros que conectará a Catamarca con la ciudad chilena de La Serena.

En la oportunidad, se confirmó que la empresa ya cuenta con la autorización correspondiente para circular y operar en el tramo internacional Catamarca – La Serena (Chile), un paso clave para concretar una conexión esperada entre ambos destinos.

Por ello, se trabajará en las próximas semanas para definir aspectos operativos como la frecuencia de los viajes, horarios y detalles de la prestación del servicio, que fortalecerá la integración regional y facilitará el intercambio turístico, comercial y cultural entre Argentina y Chile.

Para cubrir este recorrido, la firma dispondrá de unidades especialmente equipadas para transitar rutas de alta montaña, garantizando condiciones de seguridad y confort para los pasajeros.

La empresa 20 de Junio posee una amplia trayectoria en el transporte de pasajeros a nivel nacional y actualmente opera servicios que unen Catamarca con provincias como Córdoba, Salta, San Juan, Buenos Aires, entre otros destinos estratégicos del país.

La incorporación de esta nueva conexión internacional representa un importante avance en materia de integración regional y conectividad para la provincia, consolidando al Paso Internacional San Francisco como una vía clave para el desarrollo turístico y económico de la región.

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