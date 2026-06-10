Catamarca confirmó la programación artística para la 55° edición de la Fiesta del Nacional e Internacional del Poncho

El Patio volverá a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Con entrada libre y gratuita, ofrecerá una programación artística diaria desde las 14 horas durante nueve jornadas de la 55° edición, que se realizará del 17 al 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca.

La programación de este año reunirá a destacados artistas nacionales de diversos géneros musicales junto a una amplia participación de músicos, bailarines, academias y delegaciones departamentales de la provincia.

La apertura será el viernes 17 de julio con Christian Herrera, mientras que a lo largo de las distintas jornadas pasarán por el escenario El Polaco, Paquito Ocaño, Sabroso, Cruzando el Charco, Orellana Lucca, Juan Fuentes, Candu Domínguez y G Sony, 18 Kilates, Sele Vera y Los Pampas, Dúo Coplanacu, La Konga y El Chaqueño Palavecino, encargado del gran cierre el domingo 26.

Como novedad, el lunes 20 de julio no habrá actividad en El Patio debido a que toda la programación artística de esa jornada se trasladará al Estadio Bicentenario para celebrar el Poncho Sunset Especial Día del Amigo, una propuesta que reunirá a Abel Pintos, Los Herrera y LBC junto a Euge Quevedo en un formato especial al aire libre.

Cada año, miles de personas eligen este espacio para disfrutar de la música, conocer la diversidad cultural de las colectividades y compartir la amplia oferta gastronómica que forma parte de la experiencia integral de la fiesta más importante del invierno argentino.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

VIERNES 17 Ballet Municipal Fiambalá Fernando Guilla Guadalupe Carrizo La Troya Delegación Departamental Paclín Paula Romero Dúo Yanasu Ballet Catamarca Danzas Hugo Nanni Ballet Piriqui Pérez Christian Herrera



SABADO 18 Villa Vil Yo Vengo del Norte Alberto Harón Banda Vamos Ballet Somos Danza Los Rieles Delegación Departamental Santa Rosa Los Mellizos Cejas Paquito Ocaño Cami Ferreyra El Polaco



DOMINGO 19 Caporales San Simón Oruro – Filial Catamarca Llamón Fusión Natalia Brizuela César Destino Tango La Maza Ballet Danzar Joven Destino Fuerteño Delegación Departamental Pomán Magui Leiva MFK Sabroso



MARTES 21 Taller de Danzas Nativas y Ritmos Latinoamericanos SVN Fran Santillán Lordowar Insania Delegación Departamental Valle Viejo Stigma Ith Brujas del Valle Calibre Rock Music Boulevard Cruzando el Charco



MIERCOLES 22 Ballet Mario Rodríguez – Centro Vecinal DFS Delegación Departamental El Alto Roly Ficha Acosta Academia El Mangrullo Federico Miranda Orellana Lucca Vitín Martoccia Ballet El Montaraz Rochi Orellana Daniela Figueroa Juan Fuentes



JUEVES 23 Ballet Folklórico Santa Marta La Mambo Academia de Danzas Folklóricas El Malambo Delegación Departamental Ambato Peyton Candu Domínguez y G Sony La Calera MBM Dance Alejandra Sánchez 18 Kilates



VIERNES 24 Academia Inclusión Folklórica Luis “F” Bazán Banda de Música de la Municipalidad Ballet Folklórico El Reencuentro – Fiambalá Laura Coronel Big Boss Crew Dalma Robles Sele Vera y Los Pampas Fede Pacheco Delegación Departamental Santa María Alico Espilocín Dúo Coplanacu



SABADO 25 Escuela Municipal de Danza Viracocha B de Band Compañía de Mujeres Senderos Los Hijos de Harri Zafiros Crew Shirleys Band Sendero Delegación Departamental Tinogasta Sapitos For Ever La Konga



DOMINGO 26 Estudio A Pura Danza Diego Sierralta Hombre Viejo Ballet Lihuel – Instituto de Arte Lisa Grupo Zonda Academia de Danzas Nativas y Tradicionales Renacer Los Calchaquí Freddy Romero Delegación Departamental Fray Mamerto Esquiú Pascual Gutiérrez El Chaqueño Palavecino



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