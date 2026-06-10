Catamarca confirmó la programación artística para la 55° edición de la Fiesta del Nacional e Internacional del Poncho
10/06/2026
El Patio volverá a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Con entrada libre y gratuita, ofrecerá una programación artística diaria desde las 14 horas durante nueve jornadas de la 55° edición, que se realizará del 17 al 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca.
La programación de este año reunirá a destacados artistas nacionales de diversos géneros musicales junto a una amplia participación de músicos, bailarines, academias y delegaciones departamentales de la provincia.
La apertura será el viernes 17 de julio con Christian Herrera, mientras que a lo largo de las distintas jornadas pasarán por el escenario El Polaco, Paquito Ocaño, Sabroso, Cruzando el Charco, Orellana Lucca, Juan Fuentes, Candu Domínguez y G Sony, 18 Kilates, Sele Vera y Los Pampas, Dúo Coplanacu, La Konga y El Chaqueño Palavecino, encargado del gran cierre el domingo 26.
Como novedad, el lunes 20 de julio no habrá actividad en El Patio debido a que toda la programación artística de esa jornada se trasladará al Estadio Bicentenario para celebrar el Poncho Sunset Especial Día del Amigo, una propuesta que reunirá a Abel Pintos, Los Herrera y LBC junto a Euge Quevedo en un formato especial al aire libre.
Cada año, miles de personas eligen este espacio para disfrutar de la música, conocer la diversidad cultural de las colectividades y compartir la amplia oferta gastronómica que forma parte de la experiencia integral de la fiesta más importante del invierno argentino.
PROGRAMACIÓN COMPLETA
- VIERNES 17
- Ballet Municipal Fiambalá
- Fernando Guilla
- Guadalupe Carrizo
- La Troya
- Delegación Departamental Paclín
- Paula Romero
- Dúo Yanasu
- Ballet Catamarca Danzas
- Hugo Nanni
- Ballet Piriqui Pérez
- Christian Herrera
- SABADO 18
- Villa Vil Yo Vengo del Norte
- Alberto Harón
- Banda Vamos
- Ballet Somos Danza
- Los Rieles
- Delegación Departamental Santa Rosa
- Los Mellizos Cejas
- Paquito Ocaño
- Cami Ferreyra
- El Polaco
- DOMINGO 19
- Caporales San Simón Oruro – Filial Catamarca
- Llamón Fusión
- Natalia Brizuela César
- Destino Tango
- La Maza
- Ballet Danzar Joven
- Destino Fuerteño
- Delegación Departamental Pomán
- Magui Leiva
- MFK
- Sabroso
- MARTES 21
- Taller de Danzas Nativas y Ritmos Latinoamericanos
- SVN
- Fran Santillán
- Lordowar
- Insania
- Delegación Departamental Valle Viejo
- Stigma Ith
- Brujas del Valle
- Calibre Rock
- Music Boulevard
- Cruzando el Charco
- MIERCOLES 22
- Ballet Mario Rodríguez – Centro Vecinal DFS
- Delegación Departamental El Alto
- Roly Ficha Acosta
- Academia El Mangrullo
- Federico Miranda
- Orellana Lucca
- Vitín Martoccia
- Ballet El Montaraz
- Rochi Orellana
- Daniela Figueroa
- Juan Fuentes
- JUEVES 23
- Ballet Folklórico Santa Marta
- La Mambo
- Academia de Danzas Folklóricas El Malambo
- Delegación Departamental Ambato
- Peyton
- Candu Domínguez y G Sony
- La Calera
- MBM Dance
- Alejandra Sánchez
- 18 Kilates
- VIERNES 24
- Academia Inclusión Folklórica Luis “F” Bazán
- Banda de Música de la Municipalidad
- Ballet Folklórico El Reencuentro – Fiambalá
- Laura Coronel
- Big Boss Crew
- Dalma Robles
- Sele Vera y Los Pampas
- Fede Pacheco
- Delegación Departamental Santa María
- Alico Espilocín
- Dúo Coplanacu
- SABADO 25
- Escuela Municipal de Danza Viracocha
- B de Band
- Compañía de Mujeres Senderos
- Los Hijos de Harri
- Zafiros Crew
- Shirleys Band
- Sendero
- Delegación Departamental Tinogasta
- Sapitos For Ever
- La Konga
- DOMINGO 26
- Estudio A Pura Danza
- Diego Sierralta
- Hombre Viejo
- Ballet Lihuel – Instituto de Arte Lisa
- Grupo Zonda
- Academia de Danzas Nativas y Tradicionales Renacer
- Los Calchaquí
- Freddy Romero
- Delegación Departamental Fray Mamerto Esquiú
- Pascual Gutiérrez
- El Chaqueño Palavecino
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