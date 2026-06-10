Catamarca confirmó la programación artística para la 55° edición de la Fiesta del Nacional e Internacional del Poncho

10/06/2026

El Patio volverá a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Con entrada libre y gratuita, ofrecerá una programación artística diaria desde las 14 horas durante nueve jornadas de la 55° edición, que se realizará del 17 al 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca.

La programación de este año reunirá a destacados artistas nacionales de diversos géneros musicales junto a una amplia participación de músicos, bailarines, academias y delegaciones departamentales de la provincia.

La apertura será el viernes 17 de julio con Christian Herrera, mientras que a lo largo de las distintas jornadas pasarán por el escenario El Polaco, Paquito Ocaño, Sabroso, Cruzando el Charco, Orellana Lucca, Juan Fuentes, Candu Domínguez y G Sony, 18 Kilates, Sele Vera y Los Pampas, Dúo Coplanacu, La Konga y El Chaqueño Palavecino, encargado del gran cierre el domingo 26.

Como novedad, el lunes 20 de julio no habrá actividad en El Patio debido a que toda la programación artística de esa jornada se trasladará al Estadio Bicentenario para celebrar el Poncho Sunset Especial Día del Amigo, una propuesta que reunirá a Abel Pintos, Los Herrera y LBC junto a Euge Quevedo en un formato especial al aire libre.

Cada año, miles de personas eligen este espacio para disfrutar de la música, conocer la diversidad cultural de las colectividades y compartir la amplia oferta gastronómica que forma parte de la experiencia integral de la fiesta más importante del invierno argentino.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

  • VIERNES 17
    • Ballet Municipal Fiambalá
    • Fernando Guilla
    • Guadalupe Carrizo
    • La Troya
    • Delegación Departamental Paclín
    • Paula Romero
    • Dúo Yanasu
    • Ballet Catamarca Danzas
    • Hugo Nanni
    • Ballet Piriqui Pérez
    • Christian Herrera
  • SABADO 18
    • Villa Vil Yo Vengo del Norte
    • Alberto Harón
    • Banda Vamos
    • Ballet Somos Danza
    • Los Rieles
    • Delegación Departamental Santa Rosa
    • Los Mellizos Cejas
    • Paquito Ocaño
    • Cami Ferreyra
    • El Polaco
  • DOMINGO 19
    • Caporales San Simón Oruro – Filial Catamarca
    • Llamón Fusión
    • Natalia Brizuela César
    • Destino Tango
    • La Maza
    • Ballet Danzar Joven
    • Destino Fuerteño
    • Delegación Departamental Pomán
    • Magui Leiva
    • MFK
    • Sabroso
  • MARTES 21
    • Taller de Danzas Nativas y Ritmos Latinoamericanos
    • SVN
    • Fran Santillán
    • Lordowar
    • Insania
    • Delegación Departamental Valle Viejo
    • Stigma Ith
    • Brujas del Valle
    • Calibre Rock
    • Music Boulevard
    • Cruzando el Charco
  • MIERCOLES 22
    • Ballet Mario Rodríguez – Centro Vecinal DFS
    • Delegación Departamental El Alto
    • Roly Ficha Acosta
    • Academia El Mangrullo
    • Federico Miranda
    • Orellana Lucca
    • Vitín Martoccia
    • Ballet El Montaraz
    • Rochi Orellana
    • Daniela Figueroa
    • Juan Fuentes
  • JUEVES 23
    • Ballet Folklórico Santa Marta
    • La Mambo
    • Academia de Danzas Folklóricas El Malambo
    • Delegación Departamental Ambato
    • Peyton
    • Candu Domínguez y G Sony
    • La Calera
    • MBM Dance
    • Alejandra Sánchez
    • 18 Kilates
  • VIERNES 24
    • Academia Inclusión Folklórica Luis “F” Bazán
    • Banda de Música de la Municipalidad
    • Ballet Folklórico El Reencuentro – Fiambalá
    • Laura Coronel
    • Big Boss Crew
    • Dalma Robles
    • Sele Vera y Los Pampas
    • Fede Pacheco
    • Delegación Departamental Santa María
    • Alico Espilocín
    • Dúo Coplanacu
  • SABADO 25
    • Escuela Municipal de Danza Viracocha
    • B de Band
    • Compañía de Mujeres Senderos
    • Los Hijos de Harri
    • Zafiros Crew
    • Shirleys Band
    • Sendero
    • Delegación Departamental Tinogasta
    • Sapitos For Ever
    • La Konga
  • DOMINGO 26
    • Estudio A Pura Danza
    • Diego Sierralta
    • Hombre Viejo
    • Ballet Lihuel – Instituto de Arte Lisa
    • Grupo Zonda
    • Academia de Danzas Nativas y Tradicionales Renacer
    • Los Calchaquí
    • Freddy Romero
    • Delegación Departamental Fray Mamerto Esquiú
    • Pascual Gutiérrez
    • El Chaqueño Palavecino

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