Como paliativo a la crisis, Catamarca anunció un bono de $100.000 para trabajadores públicos provinciales y municipales

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, anunció el pago de un bono extraordinario, por única vez, de $100.000 para los empleados públicos provinciales.

El beneficio alcanzará a todos los trabajadores de la Administración Pública Provincial, incluidos docentes (de gestión pública y privada con tope de un cargo), efectivos de las fuerzas de seguridad y personal del Servicio Penitenciario, personal de Salud y también se hará extensivo a los empleados municipales de planta permanente de los 36 municipios de la provincia. El bono será acreditado el próximo martes 21 de julio.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la medida busca fortalecer el ingreso de las familias catamarqueñas y aliviar el impacto de la actual situación económica, constituyendo un esfuerzo adicional de la Provincia para sostener el poder de compra de los salarios y acompañar a los trabajadores catamarqueños.

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