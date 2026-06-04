JetSMART vuelve a operar en Jujuy con vuelos diarios a Buenos Aires desde octubre

El gobernador jujeño, Carlos Sadir, encabezó la firma de un convenio institucional con autoridades de JetSMART que permitirá el regreso de la aerolínea a Jujuy a partir del próximo 1 de octubre, con una frecuencia diaria entre el Aeropuerto Internacional "Gobernador Horacio Guzmán" y el Aeroparque "Jorge Newbery" de Buenos Aires.

La medida, además de fortalecer la conectividad aérea, facilitará el movimiento de pasajeros y acompañar el crecimiento de sectores clave como el turismo, la minería y los servicios.

Los pasajes ya se encuentran disponibles para la venta, permitiendo planificar con anticipación la temporada turística y la actividad comercial del último trimestre del año.

*imagen de archivo e ilustrativa

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