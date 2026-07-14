Pagos de la ANSES para el martes 14 de julio

14/07/2026 - Actualizado: 13/07/2026

Hoy martes 14 de julio continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. En tanto, inician los de las Asignaciones por Prenatal y por Maternidad. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,15 por ciento.

Pensiones No Contributivas

  • Titulares con documentos concluidos en 6 y 7 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Titulares con documentos finalizados en 3 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Titulares con documentos terminados en 3.

Asignación por Embarazo

  • Titulares con documentos concluidos en 1.

Asignación por Prenatal

  • Titulares con documentos finalizados en 0 y 1.

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento hasta el 11 de agosto.

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