Bajo la lupa: funcionarios del gobierno de Salta obligados a hacerse tests de drogas por decreto

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó hoy el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la obligatoriedad de someterse a exámenes toxicológicos para todas las personas que ejerzan o pretendan ingresar a cargos públicos en la provincia de Salta.

El instrumento legal, que será enviado a la Legislatura para su correspondiente trámite, tiene como principios rectores la transparencia y la idoneidad, entendiendo que la confianza de la sociedad en sus instituciones depende de que quienes las integran posean la plena aptitud física y psíquica para el ejercicio de sus responsabilidades.

Durante la firma del DNU, el Gobernador enfatizó que esta medida no es una sugerencia institucional, sino una norma de cumplimiento estricto para toda la estructura estatal: “He tomado la decisión de hacerlo de esta manera para que esto no sea una invitación, sino una obligatoriedad para todos. Desde el gobernador hasta abajo, todos aquellos que tengan una responsabilidad en la función pública deben reunir estos requisitos. Es un hecho de transparencia ante la sociedad", afirmó Sáenz.

El mandatario estuvo acompañado por los legisladores que impulsaron la iniciativa, a quienes cedió la palabra destacando que el espíritu del decreto busca que los funcionarios mantengan una "claridad de juicio", esencial para la toma de decisiones.

“La sociedad demanda mecanismos de control que aseguren que quienes ejercen cargos públicos lo hagan libres de adicciones que puedan comprometer la objetividad e independencia. Esta es una medida preventiva que fortalece la legitimidad de nuestras instituciones”, puntualizó el mandatario.

Alcance y detalles del Decreto

El DNU establece un régimen de control para los tres órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), organismos de control y municipios.

Cargos comprendidos: Gobernador, vicegobernador, ministros, jueces de la Corte, magistrados del Ministerio Público, legisladores provinciales, intendentes, concejales y todo personal que ingrese a estos organismos.

Sustancias a detectar: El control incluye la detección de metabolitos de opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, entre otras sustancias psicoactivas prohibidas.

Procedimiento: Los exámenes serán sorpresivos mediante test rápidos homologados. Ante un resultado positivo, se procederá a un análisis confirmatorio de mayor rigor científico en laboratorios habilitados y designados por sorteo, garantizando la cadena de custodia y el derecho de defensa (contraprueba).

Consecuencias: Para cargos electivos o magistrados con estabilidad, el resultado positivo activará los mecanismos de remoción previstos por la Constitución (como el juicio político o jurado de enjuiciamiento). Para funcionarios designados, el positivo configurará causal de remoción.

Sec. Prensa Salta

