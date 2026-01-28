Pagos de la ANSES para hoy miércoles

Hoy miércoles 28 de enero continúan los pagos de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento. Asimismo, finaliza el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 6 y 7.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos concluidos en 8 y 9.

