Avanzan las obras de Ruta Nacional N° 34, tramo acceso a Salta – San Pedro de Jujuy

El gobernador jujeño, Carlos Sadir, recorrió el avance de las obras de Ruta Nacional N° 34 que el Gobierno de Jujuy dirige en el tramo acceso a Salta – San Pedro de Jujuy.

"El trabajo tiene un avance muy importante, varios de los puentes están prácticamente finalizados y ya se está realizando la colocación de las carpetas", expresó Sadir al evaluar el grado de desarrollo de las tareas desplegadas. "Estoy muy contento viendo que la obra avanza mucho y esperamos que prontamente el sector ya esté listo para poder ponerlo a disposición de los usuarios y que la empresa logre trabajar en la parte del frente de la ruta", auguró el gobernador de la provincia.

Avance de la obra en Ruta Nacional 34 en Jujuy

La Dirección Provincial de Vialidad dirige los trabajos sobre la Ruta Nacional N° 34 en la sección Km 1149,74 – Km 1176,00. La duplicación de calzada permitirá una mayor fluidez del tránsito, disminuirá los riesgos de siniestro, potenciará el turismo y reforzará la conectividad en el norte argentino. La obra comprende 27 kilómetros desde el límite con la provincia de Salta hasta la intersección con la Ruta Nacional 66. Actualmente, el avance de los trabajos alcanza el 22%, con importantes progresos en las tareas de movimiento de suelo, nivelación y conformación de paquetes estructurales, así como en el extendido de concreto asfáltico en distintos sectores de la traza. Hasta la fecha, se produjeron 25.600 toneladas de concreto asfáltico de las 140.000 toneladas previstas para la totalidad del proyecto. Se destaca, además, la utilización por primera vez en la provincia de asfalto modificado, una innovación tecnológica que brindará mayor durabilidad y mejor desempeño de la calzada.

Una obra incesante para mejorar la seguridad y potenciar el turismo en Jujuy

Cabe destacar que en diciembre de 2025 se concluyó el montaje de las vigas principales del puente ubicado sobre la RN 1V66, en la progresiva 11+053. La operación implicó el izaje y montaje de cinco vigas principales, cada una con un peso aproximado de 77 toneladas, lo que demandó una maniobra de alta complejidad técnica. Para ello, se utilizaron dos grúas de gran porte, con capacidades de 90 y 180 toneladas, y se implementó una planificación exhaustiva para completar la operación. En total, el proyecto prevé la construcción de 9 puentes. Actualmente, en la obra trabajan 260 personas, entre personal directo e indirecto, y se emplean más de 90 equipos pesados y 20 equipos livianos de la empresa constructora. Esta obra constituye un aporte clave para la conectividad y la seguridad en la circulación, facilitando el tránsito entre Jujuy y Salta e impulsando el desarrollo del Norte Argentino.

