Aumento de la demanda eléctrica y las tarifas: cómo enfrentar el calor de manera eficiente

A días de comenzar el verano, suben las temperaturas y se asoma la preocupación por el ahorro energético. La última temporada representó un desafío para el sistema eléctrico y la Secretaría de Energía de la Nación anticipa una demanda aún mayor para este año. Frente a este escenario, desde la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) acercan una serie de recomendaciones para aliviar la carga de la red y el bolsillo de los usuarios.

Las altas temperaturas de los últimos veranos implicaron un enorme aumento de la demanda energética y, en consecuencia, un reto para el sistema eléctrico en general y para los consumidores en particular. Asimismo, la secretaria de Energía María Tettamanti aseguró que esta temporada la demanda de potencia alcanzará picos de hasta 30.700 megawatts.

Sumado a esto, como parte de la reforma del mercado eléctrico que impulsa el oficialismo, recientemente se oficializaron cambios en la segmentación de tarifas y los acuerdos contractuales con el mercado mayorista que impactarán directamente en las facturas domiciliarias. Dentro de este marco, el Gobierno nacional también planea avanzar en la reestructuración del sistema de subsidios a partir del 1º enero de 2026, por la cual una porción de los usuarios dejará de recibir el beneficio

Si bien el proyecto oficialista contempla una bonificación especial del 25% para la electricidad y el gas, esta se reducirá progresivamente hasta su eliminación total en diciembre del año próximo. De esta manera, especialistas indican que los incrementos en las boletas de ambos servicios podrían alcanzar hasta un 75%.

En este contexto, la adopción de hábitos de consumo eficientes y responsables se transforma en una estrategia fundamental. Tanto para evitar sobrecargas en el sistema como para disminuir los costos de las facturas domésticas. Es por esto que CADIEEL, compartió una serie de consejos para optimizar al máximo el uso de la electricidad.

Apagar los dispositivos que no están en uso: los dispositivos en “stand by” pueden consumir hasta un 15% de energía en condiciones normales de funcionamiento.

Elegir dispositivos que tengan modo "ahorro de energía": se recomienda adquirir computadoras, notebooks, impresoras y escáners con etiqueta "Energy Star", ya que tienen la capacidad de pasar a un estado de reposo.

Aprovechar la luz solar: utilizar la iluminación solar el mayor tiempo posible y acondicionar los ambientes en este sentido; evitar que objetos bloqueen las ventanas, elegir cortinas que permitan el paso de la luz, ubicar mesas y escritorios en zonas iluminadas, etc.

Elegir electrodomésticos Clase A: estos equipos pueden ahorrar mucho dinero en la factura eléctrica a lo largo de su vida útil. Cabe destacar que actualmente existen algunas líneas A+, A++ y A+++. Además, es aconsejable no elegir aparatos de mayor tamaño ni potencia que los que se necesita.

Ante el funcionamiento anormal de un dispositivo, es recomendable interrumpir su uso, desenchufarlo y consultar a un especialista.

Mantener en buen estado las instalaciones eléctricas del hogar: Realizar revisiones periódicas, asegurarse que los cables no estén deteriorados y que las conexiones sean seguras para reducir el riesgo de daños

Realizar mantenimiento periódico de lámparas y dispositivos: el control de funcionamiento y la limpieza de los mismos prolonga su vida útil y su efectividad.

Elegir luces LED: El consumo en iluminación representa en promedio entre el 25 y 35% del consumo energético residencial. Las luces LED son las más eficientes, ya que consumen un 45% menos que las de bajo consumo y duran 7 veces más. Otra estrategia es colocar detectores de presencia y dispositivos con temporizadores.

Termostato en aires acondicionados: situar el termostato a una temperatura de 24º C en verano: cada grado extra representa un 8 % más de consumo. Es preferible mantener el equipo prendido hasta lograr la temperatura deseada, ya que el encendido y el apagado consumen mucha energía.

Cuidado de las heladeras: Mantener la temperatura de refrigeración en 5°C y la del congelador en -18°C. Cerrar el equipo adecuadamente, descongelarlo periódicamente y garantizar un espacio para que el motor ventile.

En zonas propensas a apagones frecuentes, utilizar generadores de energía es una opción recomendable para asegurar el funcionamiento continuo de electrodomésticos esenciales, como refrigeradores y calefactores.

