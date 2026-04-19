Informe fiscal: ingresos, gastos y resultado del sector público nacional - marzo de 2026

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe fiscal con análisis de los ingresos, gastos y resultados del sector público nacional con datos a febrero de 2026, aquí las principales conclusiones:

En el primer trimestre del año, el costo fiscal asociado a la reducción de retenciones equivale a casi tres veces el ajuste aplicado a las Universidades Nacionales.

Superávit fiscal y financiero: durante en marzo 2026, el Sector Público Nacional (SPN) logró un superávit primario de $0,93 billones y un superávit financiero de $0,45 billones, tras el pago de intereses de deuda por $0,48 billones. El proceso de ajuste sobre el gasto público iniciado en 2024 se consolida, evidenciando este mes una reducción real del 31,5% en el gasto total respecto al mismo período de 2023, compensando así la caída de los ingresos del 14,5%. Si consideramos el acumulado del primer trimestre de 2026, la caída del gasto fue 31,4% contra una reducción de los ingresos en 8,8%.

durante en marzo 2026, el Sector Público Nacional (SPN) logró un superávit primario de $0,93 billones y un superávit financiero de $0,45 billones, tras el pago de intereses de deuda por $0,48 billones. El proceso de ajuste sobre el gasto público iniciado en 2024 se consolida, evidenciando este mes una reducción real del 31,5% en el gasto total respecto al mismo período de 2023, compensando así la caída de los ingresos del 14,5%. Si consideramos el acumulado del primer trimestre de 2026, la caída del gasto fue 31,4% contra una reducción de los ingresos en 8,8%. Déficit financiero implícito: el Tesoro Nacional continúa priorizando la emisión de títulos en pesos capitalizables durante sus licitaciones. Esto significa que, aunque el resultado financiero del mes arrojó un saldo positivo por $0,48 billones, si se incluyen los intereses capitalizados en LECAP, BONCAP y DUALES (ascendiendo a $2,32 billones en ese mes), el resultado financiero se tornaría deficitario en $1,84 billones. En consecuencia, al considerar estos intereses, el déficit acumulado durante desde enero 2024 alcanzaría $41,49 billones.

el Tesoro Nacional continúa priorizando la emisión de títulos en pesos capitalizables durante sus licitaciones. Esto significa que, aunque el resultado financiero del mes arrojó un saldo positivo por $0,48 billones, si se incluyen los intereses capitalizados en LECAP, BONCAP y DUALES (ascendiendo a $2,32 billones en ese mes), el resultado financiero se tornaría deficitario en $1,84 billones. En consecuencia, al considerar estos intereses, el déficit acumulado durante desde enero 2024 alcanzaría $41,49 billones. Evolución real de ingresos : los ingresos totales ascendieron a $11,84 billones, evidenciando una caída interanual de 5,8% en términos reales, y de 14,5% comparando con 2023. Este fenómeno es explicado por una caída del 8,7% interanual en Bienes Personales y 81,7% respecto a marzo 2023, atribuible a la diferencia respecto base de comparación vinculada a la recaudación por el REIBP. Asimismo, el impuesto a las Ganancias registró una disminución de 23,9% respecto al mismo mes del año pasado y 38,6% en relación con 2023. Por su parte, el rubro "Resto de tributos" presentó crecieron 16,2% i.a. y una caída de 13,4% en relación con marzo 2023 debido a la exclusión del Impuesto PAIS, descontinuado a finales de 2024.

: los ingresos totales ascendieron a $11,84 billones, evidenciando una caída interanual de 5,8% en términos reales, y de 14,5% comparando con 2023. Este fenómeno es explicado por una caída del 8,7% interanual en Bienes Personales y 81,7% respecto a marzo 2023, atribuible a la diferencia respecto base de comparación vinculada a la recaudación por el REIBP. Asimismo, el impuesto a las Ganancias registró una disminución de 23,9% respecto al mismo mes del año pasado y 38,6% en relación con 2023. Por su parte, el rubro "Resto de tributos" presentó crecieron 16,2% i.a. y una caída de 13,4% en relación con marzo 2023 debido a la exclusión del Impuesto PAIS, descontinuado a finales de 2024. Recaudación por comercio exterior: la recaudación por Derechos de Exportación volvió a contraerse como resultado de la reducción de retenciones (-33,9% i.a.). Cabe considerar que desde julio de 2025 rige una baja en las alícuotas para oleaginosas, cereales y algunos productos cárnicos, lo que se tradujo en una merma de la recaudación del primer trimestre (a precios constantes de marzo 2026) de $0,85 millones respecto de 2025 y de $0,32 millones frente a 2023. En paralelo, los Derechos de Importación también mostraron una caída, de 24,7% en relación con 2023 y de 14,6% interanual, asociada principalmente a la reducción en las importaciones de bienes intermedios (-14,0% i.a.) y de capital (-13,1% i.a.) en los primeros dos meses del año. Este desempeño contrasta con la dinámica del año previo, cuando los bienes de consumo habían crecido 37,4% respecto de 2023, mientras que en el acumulado de los primeros dos meses de 2026 las importaciones de vehículos automotores de pasajeros registraron un incremento de 244,4%.

la recaudación por Derechos de Exportación volvió a contraerse como resultado de la reducción de retenciones (-33,9% i.a.). Cabe considerar que desde julio de 2025 rige una baja en las alícuotas para oleaginosas, cereales y algunos productos cárnicos, lo que se tradujo en una merma de la recaudación del primer trimestre (a precios constantes de marzo 2026) de $0,85 millones respecto de 2025 y de $0,32 millones frente a 2023. En paralelo, los Derechos de Importación también mostraron una caída, de 24,7% en relación con 2023 y de 14,6% interanual, asociada principalmente a la reducción en las importaciones de bienes intermedios (-14,0% i.a.) y de capital (-13,1% i.a.) en los primeros dos meses del año. Este desempeño contrasta con la dinámica del año previo, cuando los bienes de consumo habían crecido 37,4% respecto de 2023, mientras que en el acumulado de los primeros dos meses de 2026 las importaciones de vehículos automotores de pasajeros registraron un incremento de 244,4%. Gasto público y consolidación del ajuste: el gasto total del SPN fue de $11,84 billones en el mes, representando una reducción real interanual del 5,8%. Este resultado refleja la consolidación del ajuste iniciado en 2024, ya que frente al mismo mes de 2023 la contracción del gasto es de 31,5%.

el gasto total del SPN fue de $11,84 billones en el mes, representando una reducción real interanual del 5,8%. Este resultado refleja la consolidación del ajuste iniciado en 2024, ya que frente al mismo mes de 2023 la contracción del gasto es de 31,5%. Prestaciones Sociales : en marzo 2026, se contrajeron 3,7% interanual y 15,7% respecto de marzo de 2023. En esta última comparación, solo la Asignación Universal para Protección Social mostró un incremento (+65,4%), sin lograr compensar las caídas en el resto de los componentes: Prestaciones del INSSJP (-18,7%), jubilaciones y pensiones contributivas (-9,4%), asignaciones familiares (activos, pasivos y otras) (-22,1%), pensiones no contributivas (-24,4%) y “otros programas” (-49,6%). Este último rubro se agrupan políticas como Tarjeta Alimentar, transferencias a comedores, Potenciar Trabajo y Acompañar. Varios programas fueron suspendidos, reducidos o sus montos licuados; Potenciar Trabajo mantuvo su valor sin variaciones en 2024 y 2025, afectando el poder adquisitivo. La Tarjeta Alimentar está congelada desde julio 2024.

: en marzo 2026, se contrajeron 3,7% interanual y 15,7% respecto de marzo de 2023. En esta última comparación, solo la Asignación Universal para Protección Social mostró un incremento (+65,4%), sin lograr compensar las caídas en el resto de los componentes: Prestaciones del INSSJP (-18,7%), jubilaciones y pensiones contributivas (-9,4%), asignaciones familiares (activos, pasivos y otras) (-22,1%), pensiones no contributivas (-24,4%) y “otros programas” (-49,6%). Este último rubro se agrupan políticas como Tarjeta Alimentar, transferencias a comedores, Potenciar Trabajo y Acompañar. Varios programas fueron suspendidos, reducidos o sus montos licuados; Potenciar Trabajo mantuvo su valor sin variaciones en 2024 y 2025, afectando el poder adquisitivo. La Tarjeta Alimentar está congelada desde julio 2024. Universidades Nacionales: se registra un aumento interanual de 765,7%, explicado por la baja base de comparación de marzo 2025, cuando no se abonaron salarios dentro del mes. No obstante, respecto de marzo 2023 cayeron 21,1% y de 20,8% en el primer trimestre frente al mismo período de ese año. La brecha acumulada entre el primer trimestre de 2023 y el de 2026 asciende a $313.322 millones (a precios de marzo 2026), equivalente a 2,7 veces la pérdida de recaudación por la reducción de retenciones en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior, lo que implica que ese costo fiscal hubiera permitido financiar casi tres veces el ajuste aplicado sobre las universidades. Por otro lado, persisten irregularidades en el pago de salarios, dado que en noviembre de 2025 no se abonaron dentro del mes y se liquidaron a comienzos del siguiente, y la situación no terminó de normalizarse, ya que entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 los pagos realizados en cada mes correspondieron al período previo. Cabe recordar que el 23/12/2025 el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 declaró inaplicable el decreto que suspendía la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó su cumplimiento; posteriormente, el 17 de abril el Gobierno presentó un recurso extraordinario para suspender su aplicación, por lo que la definición quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia.

se registra un aumento interanual de 765,7%, explicado por la baja base de comparación de marzo 2025, cuando no se abonaron salarios dentro del mes. No obstante, respecto de marzo 2023 cayeron 21,1% y de 20,8% en el primer trimestre frente al mismo período de ese año. La brecha acumulada entre el primer trimestre de 2023 y el de 2026 asciende a $313.322 millones (a precios de marzo 2026), equivalente a 2,7 veces la pérdida de recaudación por la reducción de retenciones en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior, lo que implica que ese costo fiscal hubiera permitido financiar casi tres veces el ajuste aplicado sobre las universidades. Por otro lado, persisten irregularidades en el pago de salarios, dado que en noviembre de 2025 no se abonaron dentro del mes y se liquidaron a comienzos del siguiente, y la situación no terminó de normalizarse, ya que entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 los pagos realizados en cada mes correspondieron al período previo. Cabe recordar que el 23/12/2025 el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 declaró inaplicable el decreto que suspendía la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó su cumplimiento; posteriormente, el 17 de abril el Gobierno presentó un recurso extraordinario para suspender su aplicación, por lo que la definición quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia. Subsidios: los destinados al transporte registraron una caída de 50,1%, explicada en gran medida por la decisión de suspender las compensaciones tarifarias al transporte público en el AMBA a través del sistema SUBE. En el acumulado del primer trimestre de 2026, la reducción alcanza el 48,6% respecto del mismo período de 2023, lo que equivale a $444.479 millones a precios constantes de marzo 2026. Por su parte, los subsidios energéticos mostraron una disminución interanual de 56,6%, aunque en términos trimestrales presentan un incremento de 86,5% frente al año anterior, explicado por mayores transferencias a CAMMESA para cubrir la brecha entre costos y tarifas de generación eléctrica, y a ENARSA para financiar la importación de gas.

los destinados al transporte registraron una caída de 50,1%, explicada en gran medida por la decisión de suspender las compensaciones tarifarias al transporte público en el AMBA a través del sistema SUBE. En el acumulado del primer trimestre de 2026, la reducción alcanza el 48,6% respecto del mismo período de 2023, lo que equivale a $444.479 millones a precios constantes de marzo 2026. Por su parte, los subsidios energéticos mostraron una disminución interanual de 56,6%, aunque en términos trimestrales presentan un incremento de 86,5% frente al año anterior, explicado por mayores transferencias a CAMMESA para cubrir la brecha entre costos y tarifas de generación eléctrica, y a ENARSA para financiar la importación de gas. Gasto de capital (obra pública): la inversión en obra pública mostró una caída interanual real del 85,4% respecto al mismo mes de 2023, evidenciando que aún no hay recuperación.

la inversión en obra pública mostró una caída interanual real del 85,4% respecto al mismo mes de 2023, evidenciando que aún no hay recuperación. Gastos de funcionamiento: Los gastos de funcionamiento mantienen un ajuste de 33,8% respecto al mismo mes de 2023 (-29,2% comparando el primer trimestre de cada año). Esta reducción es fundamentalmente explicada por los salarios de la administración pública nacional que siguen perdiendo contra la inflación, observando una caída 42,8% en relación con 2023.

Los gastos de funcionamiento mantienen un ajuste de 33,8% respecto al mismo mes de 2023 (-29,2% comparando el primer trimestre de cada año). Esta reducción es fundamentalmente explicada por los salarios de la administración pública nacional que siguen perdiendo contra la inflación, observando una caída 42,8% en relación con 2023. Metas con el FMI: el 15 de abril el FMI aprobó la revisión y el desembolso faltante, respaldando su decisión en la compra de divisas por parte del BCRA y la aprobación del Presupuesto 2026 (donde se consolida el ajuste previamente detallado). Conforme a las metas dispuestas en la revisión del 1/8/2025 el año pasado el resultado fiscal acumulado alcanzó $11,77 billones, ubicándose $1,25 billones por encima del objetivo fijado para diciembre. Para 2026, la última revisión estableció una meta indicativa de superávit fiscal de $4,29 billones para marzo y de $8,46 billones para junio (sujeta a revisión). En el primer trimestre ya se superó la meta de marzo en $0,14 billones. De mantenerse la dinámica actual, se proyecta un incumplimiento de $1,59 billones respecto al objetivo de junio (es necesario acumular aproximadamente $1,34 billones mensuales en los próximos tres meses para cumplirla)

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