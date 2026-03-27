La ciudad de Salta se incorporará al Monotributo Unificado en abril de 2026

El Gobierno de Salta presentó oficialmente la incorporación de la Municipalidad de Salta Capital al régimen de Monotributo Unificado, una iniciativa que entrará en vigencia el próximo 1 de abril de 2026 y que marca un nuevo avance en la simplificación tributaria.

La implementación permitirá que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de los tres niveles del Estado, nacional, provincial y municipal, a través de un único pago, reduciendo trámites, costos administrativos y tiempos.

La incorporación de la Municipalidad de Salta Capital al Monotributo Unificado representa un paso clave en la modernización del sistema tributario, con el objetivo de facilitar el cumplimiento fiscal, reducir la carga administrativa y promover el desarrollo económico local. La medida beneficiará a miles de contribuyentes, quienes podrán regularizar su situación de manera más simple, sin necesidad de realizar múltiples declaraciones juradas ni trámites presenciales.

En ese marco, el ministro de Economía provincial, Roberto Dib Ashur, destacó que “en primer lugar, agradecer a los equipos de rentas de los municipios y de la provincia de Salta, porque han hecho un trabajo titánico. A partir de un clic ya tenés regularizada tu situación tributaria fiscal con los tres niveles de gobierno”.

Asimismo, subrayó que este régimen se inscribe en una política sostenida de orden fiscal que permitió reducir impuestos, eliminar tasas y generar beneficios para contribuyentes cumplidores, consolidando un sistema más simple, digital y eficiente.

Por su parte, el intendente Emiliano Durand expresó que “este monotributo unificado significa que hay alrededor de ocho mil contribuyentes de la Municipalidad de Salta que no van a tener que hacer más declaraciones jurada. Menos trámites, menos impuestos y más tiempo para trabajar”.

Finalmente, se destacó que esta iniciativa forma parte de una estrategia de integración progresiva que busca sumar a más municipios al Monotributo Unificado. En ese marco, ya se sumaron a la iniciativa los municipios de Salvador Mazza, San Lorenzo, Tartagal, Orán, Rosario de la Frontera, Aguas Blancas, General Güemes, General Mosconi y Las Lajitas, que avanzarán próximamente en la modernización de sus sistemas para su incorporación al régimen, consolidando un esquema más ágil, digital y accesible para todos los contribuyentes salteños.

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