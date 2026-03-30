Abril comienza con un nuevo aumento en la factura del Gas

Las nuevas tarifas entrarán en vigencia a partir del próximo 1° de abril y redefinen tanto el precio del servicio para usuarios residenciales como comerciales. Además, incorporan un esquema de bonificaciones segmentadas y criterios de facturación que buscan sostener el acceso al servicio en los sectores más vulnerables.

El impacto final en cada factura será variable, ya que dependerá del nivel de consumo y de la categoría de ingresos de cada hogar.

La actualización se inscribe dentro de la política de ajuste en el sector energético impulsada por el Gobierno nacional, que incluye la quita de subsidios, nuevas reglas para la fijación de precios y la continuidad del programa Plan Gas.Ar. Según lo establecido, los cuadros tarifarios deberán adaptarse al Precio Anual Uniforme (PAU) definido por la Secretaría de Energía.

Este valor funcionará como referencia para trasladar el costo del gas a los usuarios finales y será la base sobre la cual se aplicarán los descuentos correspondientes al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), orientado a garantizar el consumo básico en hogares vulnerables.

Asimismo, el esquema contempla la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) para el período 2025-2030, que prevé aumentos mensuales consecutivos junto con la aplicación de índices definidos por la autoridad regulatoria.

El incremento llega en un contexto de subas generalizadas en los servicios públicos, la suba del gas suma presión sobre los ingresos y vuelve a golpear el bolsillo de los usuarios.

*con información de MinutoUno

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