Milei: "estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo"

En el marco de su gira por Estados Unidos y mientras persiste el conflicto con Irán, Javier Milei habló este lunes en el auditorio Lampord de la Universidad Yeshiva (EEUU) donde dijo ser “el presidente más sionista del mundo”. Además, se sumó a la escalada bélica que lleva adelante Donald Trump contra la República Islámica: “Vamos a ganar” .

Durante una hora y veinte minutos, el libertario disertó frente a casi 500 personas que dijeron presente en la institución judía de educación privada, usina académica liberal para estudiantes ortodoxos. "Estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo", les dijo a los asistentes, en su mayoría varones, que aplaudieron cada palabra del mandatario argentino.

"Vamos a ganar. No me caen bien Irán. Nos metieron dos bombas y tengo una alianza estratégica con EE.UU e Israel", expresó luego, ante el vitoreo de los estudiantes que corearon "Milei, Milei". Luego destacó el rol del estadounidense en la escena internacional al afirmar que "el mundo se salvó por un centímetro" gracias a "la bala que no le pegaron".

En el marco de un fuerte entusiasmo por su presencia, Milei también destacó al pueblo israelí. "No van a poder destruir nunca a un pueblo con esa forma de vivir y honrar la vida", dijo. En el auditorio estuvieron presentes su hermana, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno.

*con información de Ámbito

