Verano 2026: la ANSV controló más de 1 millón de vehículos y sancionó a mas de 3 mil conductores alcoholizados

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) cerró la fiscalización del "Verano 2026" con 1.013.198 vehículos controlados en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país.

Los procedimientos se realizaron todos los días en 39 puestos estratégicos, definidos por el alto caudal vehicular y en articulación con provincias y municipios.

En total se labraron 23.527 infracciones. Entre los datos más relevantes, los agentes detectaron 3.672 casos de alcoholemia positiva, conductores que fueron retirados de circulación y que representaban un riesgo concreto en la vía pública.

También se registraron:

4.879 faltas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO)

2.668 conductores sin cinturón de seguridad

2.662 casos de falta de documentación

1.034 vehículos sin seguro obligatorio

1.075 patentes ausentes o adulteradas

Como resultado de los operativos, se retuvieron 6.421 licencias de conducir y 1.605 vehículos por incumplimientos a la normativa.

Los controles son una herramienta clave para verificar que los conductores circulen cumpliendo las normas de tránsito. Estos operativos continuarán durante todo el año, a través de las bases operativas que el organismo mantiene desplegadas en el territorio nacional.

Los registros de alcoholemia positiva más altos:

3,05 gl/l – Corrientes

3,03 gl/l – Salta

2,84 gl/l – Entre Ríos

2,71 gl/l – Misiones

2,56 gl/l – Entre Ríos

*imagen de archivo e ilustrativa

