Reforma laboral: Sáenz recibirá al ministro del Interior de la Nación Diego Santilli

El encuentro esta previsto para mañana lunes a partir de las 10 hs en Casa de Gobierno. Participarán el secretario del Interior, Gustavo Coria, asesores ministeriales de esa cartera y funcionarios del Ejecutivo provincial.

La reunión de trabajo ocurre en un momento particularmente sensible para el oficialismo nacional, que busca sumar respaldos provinciales para avanzar con la reforma laboral en el Congreso. Es por eso que el ministro Santilli, agendó viajes a estas tres provincias para reunirse con sus gobernadores; Gustavo Sáenz en Salta el lunes, Rolando Figueroa en Neuquén el miércoles y Rogelio Frigerio en Entre Ríos el jueves.

Los encuentros tienen lugar en medio de una creciente tensión política en torno al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Diversos gobernadores comenzaron a marcar claramente su postura antes de definir apoyos en el Congreso, y han puesto en la mesa un reclamo firme sobre el impacto que los cambios propuestos podrían tener sobre la recaudación provincial, especialmente por modificaciones vinculadas al impuesto a las Ganancias, que afectarían la coparticipación federal de las provincias.

En los últimos días Santilli intensificó una serie de reuniones federales con mandatarios provinciales, buscando consensos para destrabar apoyos legislativos. Sin embargo, varios gobernadores dejaron en claro que no darán respaldo “a libro cerrado” al proyecto, condicionando su voto a ajustes en el texto que mitiguen el efecto fiscal sobre sus distritos y que clarifiquen otros puntos de preocupación.

La reforma laboral, uno de los pilares de la agenda legislativa del oficialismo, enfrenta así una pulseada política que trasciende lo sindical y se instala en la relación entre la Casa Rosada y las provincias.

Con esta foto política, la discusión por la reforma laboral y sus efectos tributarios promete ser un tema central en las próximas semanas, tanto en las mesas de diálogo como en el debate legislativo que se prevé para febrero.

*con información de Ámbito

