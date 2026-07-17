El SENASA decomisó 46 toneladas de hortalizas sin acreditación de origen

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), detectó e interdictó un total de 46.000 kilogramos de hortalizas trasladadas sin la documentación que acreditara su origen, lo que significaba un riesgo para la salud de los consumidores.

En controles de rutina en el puesto de Senda Hachada (Embarcación), en el Departamento General José de San Martín, agentes del Centro Regional NOA Norte del SENASA detectaron el traslado de 20.000 kilogramos de tomates, con procedencia desconocida, y sin el rótulo - elemento fundamental para asegurar el origen y destino de los productos alimenticios -, ni el documento de tránsito (DTV-e) que debe acompañar la carga, así como inconsistencias en la documentación presentada.

En otro de los controles, se detectaron 21.000 kilogramos de repollos y 5.000 kilogramos de pimientos en condiciones inadecuadas para su traslado e incumpliendo con las normativas vigentes.

La magnitud de las cargas detectadas y las inconsistencias verificadas durante las inspecciones, permitieron identificar posibles maniobras vinculadas al transporte irregular de mercaderías y eventuales circuitos clandestinos de comercialización, generando alertas operativas y sanitarias sobre corredores estratégicos del norte argentino, donde el tránsito de productos alimenticios sin condiciones adecuadas de identificación y control documental compromete los mecanismos de inocuidad y seguridad alimentaria establecidos por la normativa vigente.

Ante esta situación, el personal del Centro Regional NOA Norte del SENASA interdictó y decomisó ambas cargas, confeccionó las actas correspondientes y se la desnaturalizó.

El puesto de control en Senda Hachada, ubicado en la localidad de Embarcación, Salta, se encuentra en la intersección de la Ruta Nacional N° 34 y la Ruta Nacional N° 81, un punto estratégico de seguridad y control fitozoosanitario situado en la Provincia dado que circula un volumen significativo de transportes alimenticios y donde se inspeccionan vehículos que transportan, además de productos vegetales, animales vivos y alimentos de origen animal.

Cabe recordar que algunos productos vegetales (como el pimiento) deben ser trasladado con el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e) del SENASA. Quienes deseen conocer más información, pueden consultar la página web: https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-emision-del-documento-de-transito-vegetal-electronico-dtv-e

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