La Prefectura Naval Argentina abrió la inscripción a sus Escuelas de Oficiales y Suboficiales

Desde ayer, la Prefectura Naval Argentina comenzó hoy la inscripción a sus Escuelas de Oficiales y Suboficiales para los jóvenes, de ambos sexos, que quieran desarrollar su carrera profesional dentro del equipo de la Autoridad Marítima argentina, pudiendo acceder a un título universitario (tras una pasantía en el campo de estudio) o una tecnicatura.

El trámite para anotarse al Ciclo Lectivo 2027 es totalmente online, por lo que quienes quieran anotarse deben completar un formulario disponible en la web https://inscripciones.prefecturanaval.gob.ar/portal/index.html y continuar con los siguientes pasos.

Podrán inscribirse los jóvenes argentinos nativos o por opción (en caso de haber optado por la nacionalidad argentina, deberá tener los trámites concluidos al momento de inscribirse), que posean título secundario, constancia de alumno regular si están cursando el último año o certificado de título en trámite y tengan entre 17 y 22 años (para la Escuela de Oficiales) y entre 17 y 27 años (para la de Suboficiales).

Además, los interesados no deben registrar antecedentes penales o causas judiciales en el Registro Nacional de Reincidencia (RNR), y tendrán que reunir las condiciones generales de aptitud psicofísica y física requeridas.

Sobre la Prefectura

La Prefectura Naval Argentina es una fuerza de seguridad federal, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional que, como Autoridad Marítima nacional, cumple una amplia gama de funciones en un ámbito de actuación que incluye el mar, ríos y lagos navegables del país, los puertos, las fronteras y diferentes barrios del país.

Sus integrantes desarrollan múltiples tareas tales como: navegar y patrullar mares, ríos y lagos; proteger la vida humana en las aguas y regular el tráfico en las mismas; velar por el cumplimiento de la ley en los espacios marítimos; combatir la pesca ilegal y la contaminación; realizar operativos contra el narcotráfico y el contrabando en las fronteras; preservar el orden público y representar al país en diferentes instituciones del mundo.

Navegantes, pilotos, buzos, bomberos, nadadores de rescate, oficinistas y expertos en comunicaciones, entre otros, trabajan coordinadamente para brindar seguridad a todos los argentinos.

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