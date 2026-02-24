Alumnos regulares de la UNSa ya pueden renovar su Pase Libre Estudiantil de transporte

SAETA informó que ya se encuentra habilitada la renovación del Pase Libre Estudiantil para alumnos regulares de la Universidad Nacional de Salta.

Este año el procedimiento requerirá que cada alumno complete, vía online, un formulario en el que actualizará sus datos académicos para quedar habilitado para realizar la renovación por autogestión.

Para cumplir con este paso, los interesados deberán ingresar al enlace http://www.causaeta.ar:8000/ donde inmediatamente aparecerá un campo para ingresar el DNI. El segundo paso será completar un formulario con datos personales y subir un archivo PDF con el estado curricular actualizado.

Con esta información cargada y luego de 48 horas hábiles, los estudiantes podrán realizar la renovación por autogestión de su beneficio en cualquiera de las terminales habilitadas: SAETA central en Pellegrini esquina Corrientes; Pellegrini 824; Paseo Salta, UNSA, Municipalidad de Campo Quijano y Municipalidad de Rosario de Lerma.

