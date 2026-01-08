Allanamientos y detenidos acusados de un violento ataque a policías

El fiscal penal de Rosario de Lerma (Salta) en feria, Daniel Alejandro Escalante, abrió decreto de imputación para 10 hombres mayores de edad por la supuesta comisión de los delitos de atentado a la autoridad doblemente agravado, lesiones doblemente agravadas, daños calificados, daños y robo en poblado y en banda, todo ello en concurso real, conforme a los artículos 238 incisos 2 y 4, 89, 92 en función del artículo 80 incisos 6 y 8, 184 inciso 1, 183, 167 inciso 2 y 55 del Código Penal.

La intervención de la Fiscalía es por un hechos ocurridos el pasado 21 de diciembre en barrio El Carmen de la ciudad de Rosario de Lerma, cuando personal policial de la jurisdicción, intervino ante denuncias por ruidos molestos y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Mientras se labraban actas contravencionales, algunos de los infractores se tornaron violentos y, con el apoyo de otras personas que salieron de viviendas cercanas, atacaron a los efectivos policiales, superándolos ampliamente en número.

Durante el ataque, los policías fueron golpeados con puños y patadas, se arrojaron elementos contundentes, se ocasionaron daños al móvil policial y a un vehículo particular, y se sustrajo el casquete policial que llevaba uno de los efectivos. Ante el arribo de refuerzos, los agresores se dispersaron y se dieron a la fuga.

En el avance de las tareas investigativas, se individualizó a 10 sospechosos de haber participado en el hecho y con la participación de personal de la Dirección General de Investigaciones, se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a los investigados, donde se secuestraron elementos de interés.

El fiscal Escalante señaló que la investigación continúa su curso y que hasta el momento, tres de los sospechosos ya fueron imputados y permanecen detenidos.

