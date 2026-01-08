Jujuy da a conocer su agenda carnavalera 2026

Desde enero hasta marzo, la provincia se entrega a una celebración que abraza todas sus tradiciones: los jueves preparatorios que calientan motores, las comparsas que explotan en color y música, y los rituales que mezclan fe y fiesta. Esta agenda recorre cada momento del carnaval jujeño, ese evento que define la identidad de la provincia y convoca a propios y visitantes a disfrutar de días donde la alegría no tiene límites.

Encuentro de Copleros en Purmamarca

El carnaval abre con la música folklórica como protagonista. El 10 de enero, Purmamarca vibra con el Encuentro de Copleros, un evento que marca el inicio de los festejos y prepara el terreno para las semanas de celebración que vienen.

Los Jueves del Carnaval

Antes del estallido de color llegan los jueves preparatorios, esos días donde la provincia ensaya su alegría. El 22 de enero se abre con el Jueves de Padrinos, seguido por el Jueves de Ahijados (29 de enero), el Jueves de Compadres (5 de febrero) y el Jueves de Comadres (12 de febrero). Cada uno de estos jueves trae su propia dinámica, sus propios encuentros, sus propias razones para reunirse y celebrar. Son los días que calientan el ambiente antes de que explote la fiesta grande.

Carnaval de Los Tekis y Carnaval Grande

Entre el 13 y el 16 de febrero, Los Tekis toman la provincia con su carnaval, una celebración que mezcla lo tradicional con la energía de las nuevas generaciones. Simultáneamente, del 14 al 16 de febrero, el Carnaval Grande despliega toda su magnitud: comparsas, disfraces, música a todo volumen y las calles teñidas de colores que no dejan espacios para el aburrimiento. Son los días principales, cuando Jujuy respira ritmo y se deja llevar por la euforia colectiva.

Bajada de Diablos de Uquia

Un sábado del carnaval, en Uquia, los diablos bajan hacia los pueblos en una tradición que mezcla lo sagrado con lo profano, lo ritual con la diversión. Es un espectáculo que convoca a la comunidad y que recuerda la profundidad de las raíces carnavaleras de Jujuy, donde cada comparsa, cada disfraz, cada movimiento cuenta una historia.

Martes de Chaya y Carnaval Chico

El 17 de febrero llega el Martes de Chaya, ese día donde el agua y la harina vuelan sin censura, donde las bromas y la risa son la moneda de cambio. Después viene el Carnaval Chico (21 de febrero), una segunda oportunidad para disfrutar de la fiesta, para quienes quisieron más o para los que se sumaron después.

Carnaval de Flores y Remache

El 28 de febrero, el Carnaval de Flores cierra esta etapa con un toque más lírico, más contemplativo. Es el momento para apreciar la belleza de lo que fue. Y finalmente, el 7 de marzo, llega el Carnaval de Remache, ese evento que pone punto final a la fiesta pero que deja las puertas abiertas para el recuerdo y la nostalgia de los días vividos.

Esta es la agenda carnavalera de Jujuy 2026: dos meses intensos donde la provincia se abandona a la celebración. No es simplemente una fiesta; es el tiempo en el que Jujuy muestra su alma más libre, más colorida, más auténtica. Es el carnaval que espera, que vibra, que llama a todos a ser parte de esa magia que solo sucede una vez al año.

Más sobre: Cultura y Arte.



