Alianza entre Reental y MDay impulsa la expansión de la inversión inmobiliaria tokenizada en Salta

Reental, fintech en Europa y Latinoamérica especializada en inversión inmobiliaria tokenizada, logró el objetivo de alcanzar su cuarto proyecto tokenizado en la provincia de Salta. Se trata de un desarrollo en WA Sinérgico (nuevo centro de disfrute y consumo, basado en experiencias saludables y exclusivas), dentro del Ecosistema WA, en San Lorenzo Chico, provincia de Salta.

En solo 24 horas, 132 inversores de 17 países, definieron una financiación de US$ 958.800, confirmando el marcado interés por inversiones inmobiliarias vinculadas a regiones con alto potencial de crecimiento económico. Este dato no es aislado. Se inscribe en una secuencia que viene posicionando a Salta como un mercado emergente atractivo para el capital global con MDay como uno de los principales actores en la generación de activos inmobiliarios vinculados a esta nueva dinámica de inversión. El proyecto anterior, Salta 3 había tenido un desempeño semejante, logrando 1,36 millones de dólares en poco más de diez minutos.

Salta 4 es un local dentro del complejo WA Sinérgico, un centro que integrará oficinas corporativas, servicios, gastronomía, retail y espacios de bienestar en un mismo ecosistema urbano diseñado para concentrar actividad empresarial y social en la zona.

El activo cuenta con más de 500 m² cubiertos distribuidos en tres niveles, incluyendo planta baja, primer piso y un segundo nivel con terraza, con posibilidad de ampliar la superficie construida.

“Salta se está consolidando como uno de los polos económicos más dinámicos del norte argentino. El crecimiento del sector minero, especialmente del litio, está generando una demanda creciente de infraestructura corporativa y de servicios asociados. Y el interés de los inversores que confían en Reental lo está confirmando”, señaló Eric Sánchez, fundador y CEO de Reental.

“Este tipo de desarrollos responden a una transformación urbana que ya se está viendo en Salta: la generación de nuevos polos integrados donde empresas, profesionales y servicios se articulan en cercanía, promoviendo esquemas de ‘ciudad de los 15 minutos’ que acompañan la expansión de la ciudad hacia nuevos corredores”, explicó Magdalena Day, socia fundadora de MDay.

El modelo de Reental permite a inversores de todo el mundo participar en proyectos inmobiliarios mediante la compra de tokens digitales, democratizando el acceso a activos que tradicionalmente estaban reservados a grandes inversores institucionales.

Salta 4 representa un nuevo paso en la expansión de Reental en Argentina, donde la compañía ya ha financiado varios proyectos vinculados al desarrollo inmobiliario del norte del país, tokenizando inmuebles por un total de casi 3 millones de dólares. En ese proceso, la articulación entre Reental y Grupo MDay aparece como un caso concreto de cómo la combinación entre know-how local y capital global puede acelerar el desarrollo urbano.

Inversión inmobiliaria tokenizada

Es una forma moderna de invertir en bienes raíces utilizando tecnología blockchain. En lugar de comprar una propiedad completa, esta se “divide” digitalmente en partes representadas por "tokens".

Una propiedad (por ejemplo, un edificio o desarrollo) se fracciona en muchas pequeñas participaciones.

Cada participación se convierte en un token digital. Se pueden comprar uno o varios de esos tokens, en lugar de tener que adquirir todo el inmueble.

En resumen: es como comprar “acciones” de una propiedad, pero usando tecnología digital para hacerlo más accesible y flexible.

Acerca de Reental

Reental es una fintech especializada en inversión en proyectos inmobiliarios tokenizados y uno de los actores más relevantes a nivel global en el segmento de Real Estate Investing 3.0.

Fintech, término derivado de finance y technology (finanzas y tecnología), se refiere a empresas que utilizan la tecnología, como apps móviles, inteligencia artificial o blockchain, para ofrecer servicios financieros rápidos, accesibles y digitales.

Acerca de MDay

Empresa de desarrollos inmobiliarios con una sólida trayectoria en Salta, que diseña y desarrolla ecosistemas urbanos de alto valor que integran innovación, bienestar e infraestructura estratégica.

*con información de TrokaSalta

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