Dictamen favorable para el proyecto de Falsas Denuncias de violencia de género o abuso sexual

La comisión de Justicia y Asuntos Penales de la cámara alta nacional, presidida por el senador Gonzalo Guzmán Coraita (LLA), se reunió hoy en el Salón Arturo Illia, para definir los días y horarios de trabajo, en cumplimiento del artículo 103 del Reglamento, y avanzar en la elaboración del plan de trabajo del presente año parlamentario. En ese marco, se estableció que las reuniones ordinarias de la comisión se realizarán los días miércoles a las 14 horas.

Posteriormente se dio tratamiento al proyecto de ley de autoría de la senadora Carolina Losada (UCR), que propone modificaciones al Código Penal de la Nación en materia de falsas denuncias.

La iniciativa busca endurecer las penas previstas, elevándolas de 3 a 6 años de prisión cuando las falsas denuncias involucren situaciones vinculadas a violencia de género, abuso sexual o menores.

Al respecto, el presidente de la comisión explicó que, tras haber perdido estado parlamentario, el dictamen vuelve a ser puesto a consideración para su tratamiento.

En su intervención, la senadora Losada sostuvo que "es un proyecto que venimos trabajando desde 2022" y afirmó que "las falsas denuncias llenan de causas los tribunales y utilizan recursos del Estado, recursos que deberían ir a las verdaderas víctimas". Agregó que "las penas actuales son prácticamente inexistentes" y que este tipo de denuncias "arruinan vidas", señalando que las víctimas pueden ser personas de cualquier género.

Por su parte, el senador Daniel Bensusán (Justicialista) advirtió que, tal como está redactada la iniciativa, podría generar que "las víctimas tengan miedo de denunciar". Señaló además que en muchos casos no se logra acreditar el delito por tratarse de hechos ocurridos en el ámbito intrafamiliar, y remarcó que "denuncia falsa y falta de prueba no son lo mismo".

Finalmente, el senador Luis Juez (LLA) felicitó a la senadora Losada y sostuvo que "las consecuencias que generan las falsas denuncias producen un perjuicio irreparable".

Durante la reunión, el dictamen puesto a consideración de los senadores que integran la comisión recibió despacho favorable.

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