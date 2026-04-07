A partir de mañana el boleto del transporte urbano de pasajeros de SAETA costará $1.450

En cumplimiento por lo dispuesto por la Autoridad Metropolitana de Transporte, desde el primer servicio de mañana miércoles 8 de abril, el costo del boleto de colectivo ascenderá a $1450.

La tarifa se mantendrá como tarifa plana para los once municipios que componen el área Metropolitana de Salta, sin importar su distancia con la ciudad de Salta.

Se mantienen vigentes también los beneficios establecidos en el marco de Pase Libre.

Cambios en el beneficio de transbordo

Para los usuarios de boleto común el transbordo tendrá un costo del 50% del valor del pasaje. Los usuarios con beneficios del Pase Libre no podrán acceder a este descuento.

La medida que aún no tiene fecha de aplicación precisa, apunta a lograr un mayor resguardo de la actividad dado el fuerte incremento del costo del sistema.

El transbordo dejará de tener costo cero para los usuarios de boleto común pero sí tendrá un descuento mientras se respete el tiempo ventana de una hora entre viajes.

El nuevo esquema se aplicará del siguiente modo: Los usuarios de boleto común abonarán el pasaje inicial y, dentro de la hora siguiente accederán a una bonificación del 50% del valor del pasaje en la segunda unidad.

En el caso de los usuarios que cuenten con el beneficio de Pase Libre, (estudiantes, jubilados o pensionados) el transbordo dejará de tener costo cero para el usuario cobrándose un nuevo pasaje que se descontará del cupo asignado a cada grupo.

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