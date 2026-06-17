A 205 años del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

El 17 de junio de 1821, el General Martín Miguel de Güemes falleció en la Cañada de la Horqueta, Salta, tras varios días de agonía provocados por una emboscada realista.

Es recordado como un pilar fundamental de la independencia de nuestro país por liderar la "Guerra Gaucha". Con sus gauchos, frenó las invasiones del ejército español, protegiendo nuestras fronteras.

Su resistencia permitió que el General San Martín pudiera realizar con éxito el cruce de los Andes y la campaña libertadora.

Asumió la gobernación de Salta por seis años, implementando medidas a favor de los sectores más vulnerables.

Su muerte, el 17 de junio de 1821, representó una pérdida significativa para la causa independentista. Su legado de valor y sacrificio perduran en la memoria colectiva como símbolo de lucha por la libertad. Sus restos descansan en el Panteón de las Glorias del Norte, ubicado en la Catedral de Salta.

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