Dos hombres armados con cuchillos asaltaron a una conductora de una aplicación de viajes y le robaron la motocicleta

El fiscal penal de Rosario de Lerma (Salta), Daniel Alejandro Escalante, imputó de forma provisional a un hombre de 20 años y a un menor de 16 años como coautores del delito de robo calificado por el uso de armas y a un hombre de 20 años como autor de los delitos de receptación dolosa de elemento mal habido y adulteración de bien registrable.

La investigación se inició tras la denuncia de una joven que, mientras trabajaba como conductora de una aplicación de viajes durante la madrugada del 16 de febrero pasado, acudió a un viaje solicitado desde la zona de San Luis. Al llegar al punto de encuentro, fue sorprendida por dos hombres quienes, utilizando cuchillos, la obligaron a descender de su motocicleta para sustraérsela.

Durante el hecho, la víctima sufrió lesiones al caer del rodado y al quedar atrapada una de sus piernas con el escape caliente mientras los agresores escapaban con el vehículo.

A partir de tareas investigativas, análisis de cámaras de seguridad, reconocimientos, informes de comparación facial se identificó a dos jóvenes como los presuntos autores del robo y a un tercer hombre, quien presuntamente la habría adquirido con los números identificatorios del motor y del cuadro adulterados.

Con orden de allanamiento solicitada por el fiscal Escalante, el pasado 17 de julio se allanaron los domicilios de los investigados y se secuestraron partes de motovehículos, motores y prendas de vestir que guardarían relación con el hecho.

*imagen generada con IA

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