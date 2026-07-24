El Carril: realizan controles en dos comercios tras denuncias de consumidores

Tras denuncias originadas por consumidores, personal de la Dirección de Inspecciones del organismo, encabezado por su directora Antonieta Frías, llevó adelante controles en dos comercios de la localidad de El Carril.

La primera inspección se realizó en el local de Pago Fácil, ubicado en Luis Burela 120, a partir de la denuncia presentada por una consumidora que manifestó haber adquirido dos entradas para el Festival de Chicoana por un valor de 115 mil pesos, abonados con tarjeta de crédito. Sin embargo, al recibir el resumen de su tarjeta advirtió que la operación había sido registrada por un monto de 389 mil pesos. El caso ya cuenta con una denuncia formal y se encuentra en etapa de audiencia dentro del procedimiento administrativo correspondiente.

Durante la inspección, además, se constató que el comercio no contaba con el Libro de Reclamos homologado ni con la cartelería obligatoria que informa a los consumidores sobre su existencia, incumpliendo las disposiciones vigentes.

La segunda actuación se desarrolló en la Mueblería MyB, ubicada en 25 de Mayo 360, también en El Carril, como consecuencia de la denuncia de un consumidor que adquirió un lavarropas con entrega a domicilio y que, al abrir el embalaje, comprobó que el producto presentaba una rotura. Según consta en las actuaciones, el comercio ofreció inicialmente únicamente la garantía del fabricante, pese a que el reclamo no obedecería a una falla de fabricación sino al estado en que fue entregado el producto.

En este establecimiento, los inspectores verificaron además la ausencia del Libro de Reclamos habilitado, la falta de la cartelería indicatoria obligatoria y el incumplimiento de la normativa sobre exhibición de precios de los productos ofrecidos al público.

Desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor destacaron que las inspecciones forman parte del trabajo permanente que realiza el organismo para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, acompañar a los consumidores en la defensa de sus derechos y fortalecer la presencia del Estado en cada municipio de la provincia. Asimismo, las actuaciones administrativas iniciadas continuarán su curso hasta determinar las responsabilidades que correspondan en cada caso.

Canales de denuncia

Los consumidores que detecten incumplimientos en algún local comercial pueden realizar la denuncia desde su celular ingresando a la plataforma oficial: https://consumidorsalta.gob.ar/

También pueden acercarse de manera presencial a la oficina de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, ubicada en España 1.350 (Salta Capital), de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.

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