Choferes de aplicaciones de Uber, Didi y otros podrán trabajar en el área metropolitana de Salta

En horas de la mañana de hoy se llevó a cabo la firma de un convenio clave para la consolidación del servicio de transporte por aplicaciones en el área metropolitana de Salta. Tras la legalización del servicio en Capital, los municipios que comprenden el área metropolitana de Salta (La Caldera, Vaqueros, Rosario de Lerma, Cerrillos, San Lorenzo, entre otros) avanzaron en un esquema común que permite extender el funcionamiento de plataformas como Uber y DiDi con reglas claras y compartidas.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el reconocimiento recíproco de habilitaciones. Esto significa que los conductores y vehículos registrados en un municipio podrán circular y prestar servicio en los demás sin necesidad de realizar nuevos trámites, siempre que cuenten con la documentación vigente emitida por su jurisdicción de origen.

El convenio además establece que no se exigirá una reinscripción local para operar en otra ciudad del área metropolitana. De esta manera, se busca simplificar el trabajo de los choferes y dar mayor continuidad al servicio, evitando interrupciones o limitaciones al momento de cruzar de un municipio a otro.

Además, las comunas acordaron implementar mecanismos de intercambio de información y coordinación en los controles. Cada municipio mantendrá su propio registro, pero podrá fiscalizar aspectos como la vigencia de la habilitación, la documentación y el cumplimiento de las normas de tránsito, sin aplicar sanciones por falta de permisos locales.

El intendente capitalino, Emiliano Durand, expresó al respecto: "lo que va a pasar es que se va a legalizar algo que no era legal y se va a poder controlar. Lo legal se controla". Y añadió: "tenemos los mismos desafíos. Nuestra prioridad es permitirle a la gente trabajar y salir adelante sin que nadie lo esté persiguiendo".

Por su parte, el intendente de La Caldera, Diego Sumbay comentó: "los municipios del área metropolitana compartimos muchas situaciones en común y el sistema de transporte es un tema importante. Es un beneficio que la gente tenga otra opción para usar".

Enrique Borelli, jefe comunal de Cerrillos, agregó: "es un convenio que trae muchos beneficios para el usuario y los trabajadores. Esto es avanzar en legalizar la actividad, pero también avanzar con los controles y garantizar a la comunidad que están tomando un transporte seguro"

De la firma participaron intendentes de distintos municipios del área metropolitana y del interior, entre ellos: La Caldera, Vaqueros, Rosario de Lerma, Cerrillos, General Mosconi y General Güemes.

El acuerdo tendrá una vigencia de dos años, con renovación automática, y busca sentar las bases para una implementación progresiva en otros municipios.

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