Alerta escolar por mensajes inapropiados intercambiados entre un hombre y una alumna de 13 años

Un procedimiento judicial culminó con la detención de un hombre investigado por el delito de grooming, en el marco de una causa iniciada a partir de la denuncia de la madre de una adolescente.

De acuerdo a lo denunciado, la mujer tomó conocimiento, a partir de una notificación realizada por autoridades del establecimiento educativo al que concurre su hija, de 13 años, de la existencia de intercambios inapropiados a través de una aplicación de mensajería, efectuados desde el teléfono celular de la menor.

Al acceder al dispositivo, con la colaboración de un familiar, advirtió una conversación mantenida con un número telefónico del exterior, sin datos identificatorios visibles, en la que se habrían compartido registros audiovisuales de carácter íntimo, cuya producción habría tenido lugar en el ámbito del domicilio familiar. Ante esta situación, decidió resguardar el equipo y ponerlo a disposición de la Justicia.

Como resultado de las tareas investigativas, se logró identificar al titular de la línea telefónica denunciada y, con autorización del Juzgado de Garantías N° 7, se dispusieron las medidas de allanamiento, registro, inspección, secuestro de evidencia y detención del sospechoso.

Los procedimientos se concretaron este miércoles 28 de enero en dos inmuebles; uno ubicado en barrio La Paz, en la ciudad de Salta, y otro correspondiente a una finca situada en inmediaciones del barrio Santa Rita II, en la localidad de Cerrillos, sobre Ruta Provincial N° 96.

Durante los allanamientos se dispuso el secuestro de dispositivos informáticos y tecnológicos, tales como teléfonos celulares, computadoras, soportes de almacenamiento y otros elementos que resultan de interés para la investigación. Asimismo, intervino personal técnico especializado, que realizó tareas de identificación, preservación y extracción inicial de datos digitales, atendiendo a la naturaleza volátil de este tipo de evidencia.

La fiscalía también solicitó la autorización judicial para el registro de los dispositivos secuestrados, la preservación de datos, el acceso a cuentas de redes sociales y servicios de almacenamiento en línea, así como las medidas necesarias para garantizar la integridad de la prueba digital.

Finalmente, se concretó la detención del sospechoso, mientras la investigación continúa en curso, con el análisis pericial de la evidencia secuestrada y la realización de nuevas diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho.

Más sobre: Cerrillos.



