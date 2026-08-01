Gendarmería secuestró más de 440 kilos de cocaína que derivó allanamientos en Salta y Salvador Mazza

La Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Salta" de Gendarmería Nacional avanzó en una investigación de 11 meses y secuestró un cargamento de 446 kilos de cocaína que eran transportados ocultos en un camión cisterna y que derivó posteriormente en seis allanamientos simultáneos en Salta Capital y en la localidad de Salvador Mazza.

La investigación previa incluyó tareas de inteligencia y escuchas telefónicas; a partir de esos datos, los efectivos identificaron un vehículo de gran porte sospechoso que se desplazaba por el territorio santiagueño.

En la localidad de "Tintina", del departamento Moreno, sobre la Ruta Provincial 92, gendarmes del "Escuadrón 59" Santiago del Estero detuvieron la marcha del camión cisterna y que fue trasladado hasta la sede de la Aduana en La Banda para someterlo a escaneos más precisos.

Durante la inspección detectaron un compartimento oculto creado dentro de la hermética cisterna. Se llegaba al espacio falso operando un complejo sistema mecánico de apertura hidráulico. Al abrir el doble fondo, los efectivos comenzaron a extraer bolsas que contenían 420 “ladrillos” verdes. Al ser sometidos al narcotest, dieron positivo para cocaína, alcanzando un peso total cercano a los 446 kilos.

A raíz de este hallazgo, los investigadores desplegaron seis allanamientos en la provincia de Salta, ejecutados por personal de las unidades de investigación Tartagal y Salvador Mazza sobre los inmuebles de los principales sospechosos. Se logró incautar dos camiones más, una camioneta, un automóvil, dos acoplados y un tractor, un revólver, pesos argentinos, dólares y pesos bolivianos, los cuales quedaron a disposición de la Justicia Federal. El conductor del camión junto a un segundo involucrado, quedaron detenidos.

GNA

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