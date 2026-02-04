Salta lanzó el Hospital Público Digital que permitirá acceso a especialistas sin necesidad de traslados

“Hoy es un día histórico que marcará un antes y después en la Salud Pública”, afirmó el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, al encabezar el lanzamiento oficial del Hospital Público Digital SAFESA. Este sistema transformará la atención sanitaria mediante el uso de tecnología de vanguardia, permitiendo que los pacientes del interior accedan a especialistas de alta complejidad sin necesidad de viajar largas distancias.

El sistema es una respuesta estratégica a la dificultad histórica de radicar especialistas en el interior, utilizando equipamiento que permite una interacción clínica real entre médico y paciente a pesar de los kilómetros de distancia.

“Este es un hospital sin paredes", destacó el mandatario y se refirió al impacto social de la iniciativa; “Desde el primer día de nuestra gestión, nos propusimos una meta clara: que no haya salteños de primera y salteños de segunda. Para este Gobierno, la salud pública no puede ser un privilegio de quienes viven cerca de las grandes ciudades; la salud debe ser un derecho federal que llegue al hogar de cada familia, desde la Puna hasta el Chaco Salteño”, aseguró.

Finalmente, el Gobernador reafirmó su compromiso de expansión: “Hoy empezamos en Cerrillos y La Merced, pero mi compromiso es que en seis meses esta red esté abrazando a toda la provincia. Dijimos que íbamos a transformar Salta con hechos, no con palabras. En esta provincia, la distancia ya no nos separa de la salud”.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, señaló que “con orgullo hoy se está haciendo una verdadera transformación, cumpliendo el mandato del Gobernador de una salud federal en cada rincón de la provincia”.

Aseguró que Salta es pionera en el país, siendo la primera provincia con esta tecnología: “Telemedicina hay en todos lados, pero este sistema no. Lo estamos haciendo nosotros por primera vez para garantizar cobertura en áreas vitales donde actualmente hay déficit, incluyendo neurología, cardiología, traumatología, oftalmología, dermatología, psiquiatría, psicología y nutrición. Este avance promete transformar la atención médica en el territorio provincial”, indicó el ministro.

El objetivo a mediano plazo es ambicioso, cubrir los 255 km² de la provincia en un período de 6 meses, asegurando no sólo el acceso a la salud, sino a una salud de calidad.

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