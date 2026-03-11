Allanaron dos domicilios y detuvieron a una pareja por presuntas estafas con contrataciones de trabajo en el sector minero

Personal de la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales Salta allanó esta mañana dos domicilios y detuvo a un hombre y una mujer, en el marco de una investigación por estafas vinculadas a contrataciones laborales en el sector minero.

Durante el operativo fueron secuestrados documentación y elementos de interés para la causa. Además, la Fiscal requirió la inmovilización de ocho cuentas bancarias.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 27 de febrero pasado y a la que luego se le sumaron otras 31 presentaciones de personas que manifestaron haber sido contactadas bajo la promesa de incorporarse a puestos de trabajo vinculados con proyectos mineros. Según lo manifestado, la mujer se presentaba como profesional del área técnica, utilizando títulos que no pudo acreditar, y ofrecía participación en obras vinculadas a empresas del sector.

De acuerdo con lo recabado hasta el momento, para dar apariencia de legalidad a las maniobras, la ahora detenida promovía la creación de distintas estructuras comerciales. Entre ellas se identificaron Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin, utilizadas para convocar personal, emitir documentación vinculada a procesos de contratación y sostener la apariencia de una operatoria empresarial vinculada a proyectos mineros.

Los investigadores detectaron que, a través de estas empresas, se convocaba a profesionales y trabajadores -entre ellos ingenieros, topógrafos y operarios- con la promesa de futuras contrataciones en obras que, según manifestaban, estarían vinculadas con empresas del sector. Se les solicitaba dinero para distintos conceptos vinculados al supuesto proceso de contratación, como trámites administrativos o estudios preocupacionales. Los pagos eran realizados mediante transferencias a cuentas bancarias de terceros vinculados al grupo, lo que habría tenido como finalidad dificultar la trazabilidad del dinero.

Asimismo, se detectó la utilización de redes sociales, grupos de mensajería y un sitio web vinculado a Rimay Group S.R.L. para difundir las convocatorias laborales y sostener la apariencia de legitimidad de los proyectos. Muchos de los denunciantes renunciaron a sus empleos previos ante la expectativa de incorporarse a esos trabajos.

También se constató que varias de las sociedades mencionadas carecían de registración formal o no contaban con publicaciones en el Boletín Oficial que acreditaran su constitución definitiva.

Los investigadores establecieron además que la principal sospechosa habría replicado este tipo de maniobras en otras jurisdicciones del país.

MPF Salta

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