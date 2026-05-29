El Gobierno nacional oficializó nuevos aumentos de gas y electricidad para junio

Las subas informadas por el gobierno que aplicarán en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) las distribuidoras de energía eléctrica (Edenor y Edesur) por un lado, y de gas natural (Metrogas y Naturgy resoluciones 39/2026 y 38/2026) por el otro, serán del 4,5% y 4,4% respectivamente.

Así quedó plasmado este viernes en una serie de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) publicadas en el Boletín Oficial.

La de electricidad se ajustará por debajo de esa misma referencia, pero el alza depende en gran medida de los entes reguladores provinciales.

El Gobierno decidió desacelerar el ritmo de quita de subsidios en mantener en ambos servicios para amortiguar los efectos de la inflación.

Un reciente informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señaló que los subsidios en el primer trimestre se ubicaron en 0,16% del PIB.

Del total de las transferencias realizadas por el Estado Nacional, el 75% se destinó al sector eléctrico, mientras que el 22% correspondió al rubro del gas natural.

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