Que temas trataron legisladores salteños y representantes de la minera surcoreana Posco

Las Comisiones de Minería de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de Salta mantuvieron una reunión con la Delegación parlamentaria de la Asamblea Nacional de la República de Corea y autoridades de la empresa Posco Argentina. El encuentro tuvo como eje central el fortalecimiento de la cooperación bilateral, la eficiencia administrativa en los proyectos de litio y la consolidación de Salta como un destino estratégico para la inversión minera internacional.

La reunión protocolar estuvo encabezada por la presidenta de la comisión de minería de Diputados, Griselda Galleguillos y el presidente de la comisión de Minería del Senado, Gonzalo Caro, mientras que la visita de la delegación coreana, fue encabezada por los vicepresidentes del Grupo Parlamentario de Amistad Corea-Argentina, Bae June Young y Bok Ki Wang, junto al presidente de Posco Argentina, Park Hyeon.

Durante la exposición, se detalló el estado del proyecto integral de litio que lleva adelante la firma surcoreana. Actualmente, Posco opera el proyecto “Sal de Oro”, que inició en 2018 y cuenta con una estructura operativa dividida; una planta de extracción en la Puna (a 4.000 msnm) y una planta de producción de hidróxido de litio en el Parque Industrial de General Güemes.

Se estima que, una vez que estén operativas ambas plantas, la producción alcanzará las 50 mil toneladas anuales, con una reserva de 14 millones de toneladas. La empresa enfatizó su compromiso con la agilización de procesos administrativos y permisos integrados para garantizar el avance de estas inversiones, destacando que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) provincial es una herramienta fundamental para atraer estos capitales.

Señalaron que el flujo de capitales, potenciado por incentivos como el RIGI, busca no solo la extracción del recurso, sino también la mejora de la infraestructura provincial, con especial énfasis en la optimización de las rutas y el fortalecimiento de la cadena de valor en los distintos sectores productivos.

Capacitación y formación de la mano de obra local

Un punto central del diálogo fue la integración del recurso humano salteño. Posco informó que actualmente cuenta con 560 trabajadores contratados y planea incrementar esta cifra mediante programas de capacitación y becas. Los perfiles laborales más requeridos incluyen especialistas en soldadura, mantenimiento industrial e inglés técnico.

Por su parte, los legisladores hicieron hincapié en la necesidad de que las empresas mineras cumplan estrictamente con la Ley de Promoción Minera, especialmente en lo que respecta a la educación. Se resaltó la importancia de las tecnicaturas y carreras universitarias vinculadas a la minería que ya se dictan en la provincia, con el fin de garantizar que la mano de obra calificada sea netamente local.

En este sentido, los legisladores explicaron que su compromiso radica en facilitar los mecanismos legales y la eficiencia administrativa para atraer nuevas inversiones que impacten en el bienestar de las comunidades. Al integrar a los pequeños productores como proveedores y avanzar en la exportación de productos con valor agregado, como el hidróxido de litio, Salta no solo aumenta su capacidad productiva, sino que asegura un crecimiento económico que promueve la generación de empleo calificado y la estabilidad financiera para toda la región.

Postura legislativa y el incentivo del RIGI

Los diputados y senadores reafirmaron su compromiso de brindar las herramientas legales necesarias para otorgar seguridad jurídica a las inversiones, destacando que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en la provincia actúa como un catalizador fundamental.

En este sentido, destacaron que la minería es el motor de la economía regional y que el trabajo mancomunado entre el sector público y privado permitirá que Salta reafirme su posicionamiento como un destino atractivo para la inversión en toda América Latina.

No obstante, los legisladores fueron enfáticos en que el apoyo parlamentario estará a disposición de facilitar los trámites que permitan el progreso y la inversión en la provincia, aunque estará condicionado al beneficio directo de Salta, la defensa de los recursos naturales y la responsabilidad social.

La situación del departamento Los Andes

Los legisladores representantes de la región de la Puna expusieron las necesidades específicas del departamento Los Andes, señalando que, si bien la minería es el motor económico, es imperativo fortalecer la infraestructura vial para optimizar las rutas provinciales y mejorar el sistema de salud regional. Asimismo, instaron a la empresa a profundizar el desarrollo de proveedores locales, permitiendo que los pequeños productores de la zona se integren en la cadena de valor de los grandes proyectos mineros.

POSCO en Argentina

POSCO inició su trayectoria el 1 de abril de 1968, siendo una pieza fundamental para la industrialización de Corea del Sur. Surgió como la primera acería integrada de su país, y evolucionó hasta producir 41 millones de toneladas de acero bruto al año y consolidarse como un negocio global con presencia en 53 países. En Argentina, su desembarco representa una de las inversiones más significativas del sector minero, apostando al litio como insumo estratégico para la industria tecnológica y de baterías a nivel mundial.

En Salta, su presencia es a través del proyecto Sal de Oro, donde despliega una operación de vanguardia que conecta la extracción en la Puna con la producción industrial en General Güemes.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Griselda Galleguillos, Gerónimo Arjona, Guillermo Kripper, Nicolás Taibo y Claudio Cansinos; y los senadores Gonzalo Caro, Juan Curá, Carlos Guitián y Leonor Minetti.

Además, estuvieron presentes la directora general de Minería de la Provincia, Paula Marinaro, la Coordinadora de la Representación de Relaciones Internacionales, Paz Ibañez.

Así también, Bae June Young y Bok Ki Wang, ambos Vicepresidentes del Grupo Parlamentario de Amistad Corea-Argentina, como así también a Park Hyeon es el presidente de Posco Argentina y demás directivos de la firma surcoreana.

