Nuevo Ecógrafo ocular y Taller de Preparación para el Parto y la Maternidad

El Hospital Público Materno Infantil de Salta incorporó un nuevo ecógrafo ocular que estará operativo en la Unidad de Oftalmología. Contar con este equipo permitirá al nosocomio optimizar el diagnóstico de patologías oculares complejas de manera rápida, precisa y no invasiva.

El moderno ecógrafo cuenta con tecnología de avanzada, permitiendo realizar estudios bajo anestesia general. Se trata del primero con esta característica en el ámbito público y privado de la provincia.

Además, permite detectar tempranamente patologías como neoplasias, tumores oculares, cataratas, glaucoma congénito, enfermedades y hemorragia vítreo-retinianas y traumatismos oculares.

Disponer de esta tecnología beneficia directamente al paciente, dado que podrán realizarse en esa institución los estudios, evitando derivaciones, reduciendo los tiempos de espera y optimizando la ocupación de camas.

A su turno, el hospital Señor del Milagro de Salta informó que durante el mes de febrero de 2026 dará inicio un nuevo ciclo del Taller de Preparación para el Parto y la Maternidad, a cargo de la Residencia de Medicina General y Familiar.

El taller consta de cuatro encuentros consecutivos en los que se abordarán contenidos vinculados al embarazo, el parto y el posparto. Entre los temas previstos se incluyen los cambios físicos y emocionales durante el embarazo, los controles prenatales, las pautas de alarma, el trabajo de parto y el manejo del dolor, el puerperio, la anticoncepción, las señales de alarma, los cuidados del recién nacido y la lactancia materna.

Los encuentros se realizarán los días jueves 12, 19 y 26 de febrero y 5 de marzo de 2026, en el horario de 14:30 a 16:30 horas, en la Residencia de Medicina General y Familiar del Hospital Señor del Milagro.

La actividad está destinada a personas embarazadas entre las 28 y 36 semanas de gestación, quienes podrán asistir con un acompañante. El taller es gratuito y, al finalizar el ciclo, se entregará certificado de asistencia.

La participación requiere inscripción previa, ya que los cupos son limitados a seis personas gestantes con seis acompañantes. Para informes e inscripción, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 387-5870510.

