Modificación Ley de Glaciares: Jaldo confirmó que Tucumán no definió aún una posición oficial

El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, se refirió al debate en el Congreso de la Nación sobre posibles modificaciones a la Ley de Glaciares y confirmó que la Provincia de Tucumán no definió aún una posición oficial. El mandatario sostuvo que el análisis se realizará en coordinación con representantes legislativos nacionales.

Jaldo explicó: “ese tema está en audiencia y todavía no se ha definido una postura, ni hay fecha de tratamiento. Nosotros, en esto, tenemos que conversar con nuestros diputados y senadores, para ver qué postura en conjunto vamos a tomar”.

El titular del Poder Ejecutivo provincial señaló que Tucumán mantuvo un marco normativo que prohibió la actividad minera, aunque permitió tareas de exploración. En ese sentido, indicó: “Saben que la provincia de Tucumán es una provincia que no se explota la minería, es una provincia que por ley está prohibida la minería. Es decir, se pueden realizar exploraciones, pero lo que no se puede hacer todavía es llevar adelante la actividad de la minería en la provincia de Tucumán. Por supuesto, no quiere decir que por eso no vamos a fijar una posición en glaciares, porque hoy Salta, Catamarca y Jujuy tienen minería”.

Asimismo, el gobernador planteó la necesidad de abrir instancias de diálogo sobre el desarrollo de actividades extractivas en la región. “Yo creo que en algún momento la provincia de Tucumán seguramente va a tener que empezar a dialogar con las autoridades que competen en este tema. Ver cómo y de qué manera. Todas las provincias que están a la vuelta están teniendo este tipo de actividad, que es una actividad no sólo del presente, es una actividad del futuro”, analizó.

En relación con el contexto nacional, Jaldo vinculó el debate con las estrategias productivas del país. “la Argentina tiene expectativa en todo lo que tiene que ver explotar el petróleo con Vaca Muerta, todo lo que tiene que ver con la minería con el litio, el bronce y el oro. La Argentina está apostando a este tipo de actividades y nosotros en la provincia únicamente nos sostenemos con nuestras economías regionales como es la caña de azúcar y el alcohol, el citrus, los granos, la soja, el maíz, el arándano, la frutilla”.

“Hoy lo novedoso es que Tucumán va a ser una de las pocas provincias, por no decir la única, que empezamos a producir café, de lo cual una de las empresas más importantes, como es Cabrales, que es una importadora de café de Colombia y de Ecuador, va a empezar a nutrirse del café que se empieza a producir en Tucumán. Vamos a seguir con la diversificación de nuestras actividades, pero sí vamos a ir explorando toda la que sea posible, y la que sea posible de realizar la vamos a hacer, porque son momentos de cambio y de estar a la altura de las circunstancias, son momentos de ir amoldándose a lo que hoy está encarando la República Argentina, pero fundamentalmente lo que está demandando el mundo”, manifestó.

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