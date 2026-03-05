Los principales bancos privados reflejan un aumento del riesgo crediticio en sus balances de 2025

Los balances correspondientes al cierre de 2025 de los principales bancos privados del país comenzaron a reflejar un deterioro en los indicadores de riesgo crediticio. Los resultados presentados por Grupo Supervielle, Banco Macro, Banco BBVA y Grupo Galicia reflejan el aumento de la morosidad, mayores previsiones por incobrabilidad y un impacto directo sobre la rentabilidad del sector financiero. Sin embargo, se observan algunos indicios de que la situación podría mejorar en los próximos meses.

El fenómeno se vincula con un contexto macroeconómico signado por tasas de interés reales elevadas durante buena parte de 2025, una desaceleración de la actividad económica y una mayor presión sobre los ingresos disponibles de los hogares, factores que comenzaron a afectar la capacidad de pago de los clientes desde marzo del año pasado y que incluso se profundizó en diciembre, según reflejaron los informes.

Sin embargo, según pudo saber Ámbito, las entidades financieras no solo están implementando distintas estrategias para mejorar los niveles de cobranza y reordenar sus carteras, sino que también confían en que la situación comience a recomponerse en los próximos meses, a medida que se estabilicen las tasas y mejore el entorno macroeconómico.

fuente: Ámbito

