La inflación amenaza el logro económico que sostuvo la imagen del Gobierno

Si bien el Gobierno nacional celebra la sanción de la reforma laboral y del Régimen Juvenil Penal, la inflación volvió a encender señales de alerta, un indicador que en 2024 había sido clave para sostener su alta imagen positiva. Desde mayo del año pasado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó a ritmo lento, pero sostenido, y amaga con alcanzar el 3% a nivel nacional, aunque en zonas como la Ciudad de Buenos Aires ya superó ese umbral clave.

De cara a marzo, cerró la primera semana y la mirada está puesta en cómo se desenvolverán los precios en medio de la tensión mundial por la guerra entre EEUU e Irán.

Según las estimaciones(1) de la consultora Equilibra (Buenos Aires), en la primera semana del mes la inflación semanal fue 1,7% (+0,4 p.p. vs 1ra semana de febrero). En el desagregado, los precios Regulados ascendieron 2,5% impulsados por transporte público y tarifas energéticas, mientras que aún no se observa un impacto del shock internacional en el precio de la nafta local.

La novedad de la semana es que la inflación Núcleo escaló 1,8%, por fuertes alzas en Educación y Carnes, las cuáles aportaron 0,4 p.p. y 0,3 p.p. de la inflación semanal, respectivamente. Los precios Estacionales descendieron 0,7% por estabilidad en indumentaria (aunque se avecina la temporada otoño-invierno) y bajas en frutas y verduras.

En cuanto a la inflación de marzo, lo más probable es que la inflación de marzo arranque con 3.

