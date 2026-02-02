La Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios de Salta abre convocatoria para capacitadores de sus carreras

Desde la Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (UPATECO); se informó que se encuentra abierto el llamado para la selección de perfiles de los formadores destinados a cubrir el dictado de módulos de diferentes carreras. Los interesados pueden postularse mediante el siguiente link https://forms.gle/nCjwgXWpGnE6vGjw8

La convocatoria se realizará desde el 5 al 9 de febrero próximo y está dirigida a personas que puedan acreditar antecedentes y/o experiencia para desempeñarse como formadores de los módulos correspondientes a las siguientes carreras:

Tecnicatura Universitaria en Robótica para Competición y Simulada| 2° año Régimen Cuatrimestral. Módulos: Programación Avanzada; Diseño Mecánico para Robótica; Sensores y Actuadores.

Tecnicatura Universitaria en Producción Audiovisual | 2° año Régimen Cuatrimestral. Módulo: Nuevos Formatos y Plataformas.

Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos e IA Aplicada | 2° año Régimen Cuatrimestral. Módulos: Ciencia de Datos y Optimización de Modelos; Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles; Machine Learning Avanzado y Aprendizaje Profundo; Modelado de Sistemas de IA Aplicada.

Tecnicatura Universitaria en Programación con Orientación en Desarrollo de App (sede UPATecO Rosario de Lerma) 3° año Régimen Cuatrimestral. Módulos: Marketing de Aplicaciones II; Inglés Técnico III; Ética y Legislación Laboral; Seminario Tecnológico III; Práctica Profesional III

Tecnicatura Universitaria en Minería Orientada a Higiene y Seguridad (sede UPATecO Rosario de Lerma) 3° año Régimen Cuatrimestral. Módulos: Dibujo Asistido por Computadora; Inglés técnico III; Legislación y Normativas en Seguridad Minera; Seminario Tecnológico III: Comprensión y Escritura Técnica; Informática empresarial III; Práctica Profesional.

Tecnicatura Universitaria en Transporte y Logística Minera (sede UPATecO Rosario de Lerma) 3° año Régimen Cuatrimestral. Módulos: Logística de Proyectos y Sistemas Complejos; Logística Minera; Higiene y Seguridad Laboral Minero; Administración de Inventarios y Compras; Gestión de Materiales Peligrosos; Trabajo Final Integrador.

Tecnicatura Universitaria en Manejo y Reparación de Mecanización Agropecuaria (Sede UPATecO Las Lajitas) 2° año Régimen Cuatrimestral. Módulos: Equipos y Maquinarias en la Producción Pecuaria; Máquinas Agropecuarias II: Equipos de Pulverización y BPAs en Uso de Agroquímicos; Taller Agrícola y Mantenimiento de Maquinarias; Práctica Profesional I.

Tecnicatura Universitaria en Producción Citrícola (Sede UPATecO Orán) 2° año Régimen Cuatrimestral. Módulos: Inglés Técnico; Sistemas Productivos I; Maquinaria e Implementos Agropecuarios; Sanidad Vegetal y Estrategias de Control de Cítricos; Interacción Suelo-Clima y su Impacto en la Producción de Cítricos.

Tecnicatura Universitaria en Producción Azucarera y sus Derivados (Sede UPATecO Orán) 2° año Régimen Cuatrimestral. Módulos: Inglés Técnico Sistemas Productivos I; Maquinaria e Implementos Agropecuarios; Alimentos, Química y Bioquímica; Termodinámica Técnica.

Tecnicatura Universitaria en Oficios para la Industria Minera (Sede UPATecO Rosario de la Frontera) 3° año Régimen Cuatrimestral. Módulos: Gestión Administrativa Minera; Legislación y Administración de Persona; Gestión de Alimentos y Cocina para la Industria Minera; Coordinación, Preparación y Manipulación de Alimentos; Liderazgo y Gestión de Equipos; Gestión de Mantenimiento y Reparación de Equipamiento Minero; Práctica Profesional.

Tecnicatura Universitaria en Instalación, Reparación y Mantenimiento de Paneles Solares (Sede UPATecO Rosario de la Frontera) 2° año Régimen Cuatrimestral. Módulos: Desarrollo de Competencia para el Emprendedor; Taller Inglés Técnico Instalaciones Eléctricas; Energía Solar.

Tecnicatura Universitaria en Idiomas para el Turismo (Sede UPATecO Cafayate) 2° año. Módulos: Servicios Turísticos en Lengua Inglesa (anual); Servicios Turísticos en Lengua Portuguesa (anual); Servicios Turísticos en Lengua Francesa (anual); Introducción al Turismo y la Hotelería (cuatrimestral); Gastronomía y Enología Regional en Lenguas Extranjeras (cuatrimestral); Interpretación del Espacio y del Circuito Turístico para Extranjeros (cuatrimestral).

Tecnicatura Universitaria en Gastronómica (Sede UPATecO Cafayate) 2° año. Módulos: Práctica Profesionalizante II (anual); Pastelería (anual); Gastronomía Regional y Fusión (anual); Francés (anual); Proyecto Final Integrador (anual); Gastronomía Internacional (cuatrimestral); Nutrición (cuatrimestral); Informática Aplicada (cuatrimestral).

Requisito para postulantes:

Nota dirigida al Rector de esta Universidad solicitando su inscripción en el proceso de selección, indicando: Datos personales (Nombre y Apellido, DNI y fecha de nacimiento) A qué módulo de dictado y carrera se postula Correo electrónico, en el que se notificarán (exclusivamente) todas las cuestiones relativas al proceso de selección. Copia de DNI Curriculum VitaeCopia de documentación digitalizada que acredite antecedentes específicos en el módulo en que se postula (por ejemplo, antecedentes académicos, de investigación, laborales, publicaciones, etc.) No figurar en el registro de deudores alimentarios ni tener antecedentes penales



