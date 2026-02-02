La Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios de Salta abre convocatoria para capacitadores de sus carreras
Desde la Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (UPATECO); se informó que se encuentra abierto el llamado para la selección de perfiles de los formadores destinados a cubrir el dictado de módulos de diferentes carreras. Los interesados pueden postularse mediante el siguiente link https://forms.gle/nCjwgXWpGnE6vGjw8
La convocatoria se realizará desde el 5 al 9 de febrero próximo y está dirigida a personas que puedan acreditar antecedentes y/o experiencia para desempeñarse como formadores de los módulos correspondientes a las siguientes carreras:
- Tecnicatura Universitaria en Robótica para Competición y Simulada| 2° año Régimen Cuatrimestral. Módulos: Programación Avanzada; Diseño Mecánico para Robótica; Sensores y Actuadores.
- Tecnicatura Universitaria en Producción Audiovisual | 2° año Régimen Cuatrimestral. Módulo: Nuevos Formatos y Plataformas.
- Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos e IA Aplicada | 2° año Régimen Cuatrimestral. Módulos: Ciencia de Datos y Optimización de Modelos; Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles; Machine Learning Avanzado y Aprendizaje Profundo; Modelado de Sistemas de IA Aplicada.
- Tecnicatura Universitaria en Programación con Orientación en Desarrollo de App (sede UPATecO Rosario de Lerma) 3° año Régimen Cuatrimestral. Módulos: Marketing de Aplicaciones II; Inglés Técnico III; Ética y Legislación Laboral; Seminario Tecnológico III; Práctica Profesional III
- Tecnicatura Universitaria en Minería Orientada a Higiene y Seguridad (sede UPATecO Rosario de Lerma) 3° año Régimen Cuatrimestral. Módulos: Dibujo Asistido por Computadora; Inglés técnico III; Legislación y Normativas en Seguridad Minera; Seminario Tecnológico III: Comprensión y Escritura Técnica; Informática empresarial III; Práctica Profesional.
- Tecnicatura Universitaria en Transporte y Logística Minera (sede UPATecO Rosario de Lerma) 3° año Régimen Cuatrimestral. Módulos: Logística de Proyectos y Sistemas Complejos; Logística Minera; Higiene y Seguridad Laboral Minero; Administración de Inventarios y Compras; Gestión de Materiales Peligrosos; Trabajo Final Integrador.
- Tecnicatura Universitaria en Manejo y Reparación de Mecanización Agropecuaria (Sede UPATecO Las Lajitas) 2° año Régimen Cuatrimestral. Módulos: Equipos y Maquinarias en la Producción Pecuaria; Máquinas Agropecuarias II: Equipos de Pulverización y BPAs en Uso de Agroquímicos; Taller Agrícola y Mantenimiento de Maquinarias; Práctica Profesional I.
- Tecnicatura Universitaria en Producción Citrícola (Sede UPATecO Orán) 2° año Régimen Cuatrimestral. Módulos: Inglés Técnico; Sistemas Productivos I; Maquinaria e Implementos Agropecuarios; Sanidad Vegetal y Estrategias de Control de Cítricos; Interacción Suelo-Clima y su Impacto en la Producción de Cítricos.
- Tecnicatura Universitaria en Producción Azucarera y sus Derivados (Sede UPATecO Orán) 2° año Régimen Cuatrimestral. Módulos: Inglés Técnico Sistemas Productivos I; Maquinaria e Implementos Agropecuarios; Alimentos, Química y Bioquímica; Termodinámica Técnica.
- Tecnicatura Universitaria en Oficios para la Industria Minera (Sede UPATecO Rosario de la Frontera) 3° año Régimen Cuatrimestral. Módulos: Gestión Administrativa Minera; Legislación y Administración de Persona; Gestión de Alimentos y Cocina para la Industria Minera; Coordinación, Preparación y Manipulación de Alimentos; Liderazgo y Gestión de Equipos; Gestión de Mantenimiento y Reparación de Equipamiento Minero; Práctica Profesional.
- Tecnicatura Universitaria en Instalación, Reparación y Mantenimiento de Paneles Solares (Sede UPATecO Rosario de la Frontera) 2° año Régimen Cuatrimestral. Módulos: Desarrollo de Competencia para el Emprendedor; Taller Inglés Técnico Instalaciones Eléctricas; Energía Solar.
- Tecnicatura Universitaria en Idiomas para el Turismo (Sede UPATecO Cafayate) 2° año. Módulos: Servicios Turísticos en Lengua Inglesa (anual); Servicios Turísticos en Lengua Portuguesa (anual); Servicios Turísticos en Lengua Francesa (anual); Introducción al Turismo y la Hotelería (cuatrimestral); Gastronomía y Enología Regional en Lenguas Extranjeras (cuatrimestral); Interpretación del Espacio y del Circuito Turístico para Extranjeros (cuatrimestral).
- Tecnicatura Universitaria en Gastronómica (Sede UPATecO Cafayate) 2° año. Módulos: Práctica Profesionalizante II (anual); Pastelería (anual); Gastronomía Regional y Fusión (anual); Francés (anual); Proyecto Final Integrador (anual); Gastronomía Internacional (cuatrimestral); Nutrición (cuatrimestral); Informática Aplicada (cuatrimestral).
Requisito para postulantes:
- Nota dirigida al Rector de esta Universidad solicitando su inscripción en el proceso de selección, indicando:
- Datos personales (Nombre y Apellido, DNI y fecha de nacimiento)
- A qué módulo de dictado y carrera se postula
- Correo electrónico, en el que se notificarán (exclusivamente) todas las cuestiones relativas al proceso de selección.
- Copia de DNI
- Curriculum VitaeCopia de documentación digitalizada que acredite antecedentes específicos en el módulo en que se postula (por ejemplo, antecedentes académicos, de investigación, laborales, publicaciones, etc.)
- No figurar en el registro de deudores alimentarios ni tener antecedentes penales
