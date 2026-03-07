Jujuy: de 3 camionetas, incautan más de 1.700 kilos de hojas de coca en cercanías al límite internacional fronterizo

En horas de la madrugada, el personal del Escuadrón 21 “La Quiaca” (Jujuy) llevaban adelante tareas de patrullajes a pie por el pasaje Buenos Aires de la localidad homónima, próximo al límite internacional fronterizo con el Estado Plurinacional de Bolivia, cuando divisaron la existencia de tres camionetas (dos Ford Ranger y un Renault Oroch) estacionadas en la oscuridad del lugar.

Al aproximarse a los rodados, los uniformados constataron que cada una estaba ocupada por su conductor y que además estaban cargadas con paquetes y bolsas (similares a las utilizadas al transporte de mercadería de contrabando).

Tras trasladar las unidades a las instalaciones del Escuadrón, los funcionarios extrajeron numerosos paquetes y bolsas del interior de los habitáculos y dentro de la caja de carga de las camionetas, conteniendo 1.775 kilos de hojas de coca en estado natural, y el avalúo estimado de la mercadería asciende los 170.000.000 de pesos argentinos.

Por orientación de la Fiscalía interviniente, los efectivos secuestraron el vegetal, los vehículos y demás elementos de interés para la causa. Asimismo, los tres ciudadanos de nacionalidad, entre argentina y boliviana, quedaron supeditados a la causa, en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.

GNA

