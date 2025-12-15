Jujuy dispuso dos días de asueto por las fiestas de fin de año

El Gobierno de Jujuy dispuso que las jornadas del próximo viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero de 2026, serán asueto para los agentes de la Administración Pública Provincial.

En tanto se puntualizó que los días miércoles 24 y 31 la actividad será normal.

“Esta medida fue adoptada con el propósito de facilitar el encuentro familiar en un año difícil y, de esta manera, los jujeños aprovechen para renovar sus vínculos, fe y esperanza a la luz del Niño Dios”, enfatizaron desde el ejecutivo jujeño.

Más sobre: Jujuy.



